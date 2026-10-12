Ngapali Bay Villas & Spa
Ngapali
Beschreibung
Einleitung
Neben dem Swimmingpool ist das grosse «Frangipani» Spa das Herzstück der Anlage. Veloverleih, Bibliothek und Boutique.
Lage
Das Resort liegt am südlichen Ende des Ngapali Strandes. Zum Flughafen in Thandwe sind es ca. 20 Fahrminuten.
Angebot
Geniessen Sie den Fang des Tages oder internationale Klassiker im gemütlichen Restaurant. Sowohl das Restaurant als auch die Bar haben wiederum traumhafte Meersicht. In der Nähe des Resorts befinden sich einige lokale Restaurants, wo vor allem Seafood angeboten wird.
Zimmer
Die 32 Einzel- oder Doppelvillen sind in drei Reihen so angelegt, dass von jeder das Meer zu sehen ist. Sie bieten dank hohem Holzdach, Panoramafenster und viel Licht ein grosszügiges Raumgefühl. Alle Villen verfügen über einen Holzboden, ein Bad mit Badewanne und Regendusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Seaview Villa with Terrace (16): 54 m² gross, nicht in der ersten Reihe gelegen, dennoch mit guter Sicht zum Meer.
Seaview Villa with Plunge Pool (8): 54 m² gross, verfügen zusätzlich über einen Privatpool (ca. 16 m²).
Sea Front Villa with Plunge Pool (4): Herrliche, 54 m² grosse Villen mit Privatpool (ca. 16 m²), vorne beim Strand gelegen.
Suite Villa (4): 110 m² grosse Villen ganz zuvorderst beim Strand mit eigenem, privatem Pavillon und Privatpool.
Seaview Villa with Terrace (16): 54 m² gross, nicht in der ersten Reihe gelegen, dennoch mit guter Sicht zum Meer.
Seaview Villa with Plunge Pool (8): 54 m² gross, verfügen zusätzlich über einen Privatpool (ca. 16 m²).
Sea Front Villa with Plunge Pool (4): Herrliche, 54 m² grosse Villen mit Privatpool (ca. 16 m²), vorne beim Strand gelegen.
Suite Villa (4): 110 m² grosse Villen ganz zuvorderst beim Strand mit eigenem, privatem Pavillon und Privatpool.
Preis auf Anfrage
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