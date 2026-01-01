Art of Sand Resort
Ngapali
Beschreibung
Einleitung
Einladender Swimmingpool beim Strand, kleines Spa, Fitnessraum, Veloverleih und kleines Kino.
Lage
Am südlichen Ende des Ngapali Stran-des. 20 Minuten Fahrzeit zum Flughafen von Thandwe.
Angebot
Das schön gelegene Strandrestaurant bietet mediterrane und traditionell burmesische Gerichte. Auf der offenen Terrasse lassen sich schöne Abende bei einem feinen Cocktail und dem Rauschen des Meeres verbringen.
Zimmer
Die 46 angenehm hellen Zimmer sind wohnlich und mit burmesischen Elementen eingerichtet, jedoch nicht übermässig dekoriert. Beide Zimmerkategorien befinden sich in zweistöckigen Gebäuden, die Zimmer im Parterre haben eine Terrasse und jene im Obergeschoss einen Balkon. Sie sind identisch eingerichtet und mit 48 m² gleich gross. Alle Zimmer verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, eine grosse Fensterfront, Holzboden, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher (kein Fernseher).
Garden Deluxe (28): lichtdurchflutete Zimmer mit Gartensicht.
Beach Front Deluxe (18): Zimmer mit Aussicht auf das Meer.
Garden Deluxe (28): lichtdurchflutete Zimmer mit Gartensicht.
Beach Front Deluxe (18): Zimmer mit Aussicht auf das Meer.
Preis auf Anfrage
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