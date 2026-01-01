Das schön gelegene Strand­­restaurant bietet mediterrane und traditionell burmesische Gerichte. Auf der offenen Terrasse lassen sich schöne Abende bei einem feinen Cocktail und dem Rauschen des Meeres verbringen.

Die 46 angenehm hellen Zimmer sind wohnlich und mit burmesischen Elementen eingerichtet, jedoch nicht übermässig dekoriert. Beide Zimmer­kate­go­rien befinden sich in zweistöckigen Ge­­bäuden, die Zimmer im Parterre haben eine Terrasse und jene im Obergeschoss einen Balkon. Sie sind identisch eingerichtet und mit 48 m² gleich gross. Alle Zimmer ver­fügen über ein Bade­zimmer mit Dusche, eine grosse Fenster­front, Holzboden, Klima­anlage, Tele­fon, gratis Internet­zugang, Mini­bar, Safe und Kaffee-/Teekocher (kein Fern­seher).

Garden Deluxe (28): lichtdurchflutete Zimmer mit Gartensicht.

Beach Front Deluxe (18): Zimmer mit Aussicht auf das Meer.