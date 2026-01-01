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Art of Sand Resort

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Ngapali

Dieses neuere Resort gefällt mit seiner idyllischen Lage umgeben von einem gepflegten Garten mit Palmen und dem schönen Strandabschnitt. Ein gehobenes Mittelklasseresort von guter Qualität.

Beschreibung

Einleitung
Einladender Swim­ming­­­­pool beim Strand, kleines Spa, Fitness­raum, Veloverleih und kleines Kino.
Lage
Am südlichen Ende des Ngapali Stran-des. 20 Minuten Fahrzeit zum Flug­hafen von Thandwe.
Angebot
Das schön gelegene Strand­­restaurant bietet mediterrane und traditionell burmesische Gerichte. Auf der offenen Terrasse lassen sich schöne Abende bei einem feinen Cocktail und dem Rauschen des Meeres verbringen.
Zimmer
Die 46 angenehm hellen Zimmer sind wohnlich und mit burmesischen Elementen eingerichtet, jedoch nicht übermässig dekoriert. Beide Zimmer­kate­go­rien befinden sich in zweistöckigen Ge­­bäuden, die Zimmer im Parterre haben eine Terrasse und jene im Obergeschoss einen Balkon. Sie sind identisch eingerichtet und mit 48 m² gleich gross. Alle Zimmer ver­fügen über ein Bade­zimmer mit Dusche, eine grosse Fenster­front, Holzboden, Klima­anlage, Tele­fon, gratis Internet­zugang, Mini­bar, Safe und Kaffee-/Teekocher (kein Fern­seher).
Garden Deluxe (28): lichtdurchflutete Zimmer mit Gartensicht.
Beach Front Deluxe (18): Zimmer mit Aussicht auf das Meer.
Preis auf Anfrage

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