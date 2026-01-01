Reside Siargao
Siargao
Beschreibung
Einleitung
Siargao ist eine Insel für Aktive. Der ikonische Surfspot «Cloud 9» mit dem legendären Holzsteg über dem Korallenriff liegt nur wenige Fahrminuten entfernt und zieht Surfer aus aller Welt an. In der näheren Umgebung finden sich zahlreiche Surfschulen und -verleihe für alle Könnensstufen. Wer die Inselwelt erkunden möchte, mietet ein Motorrad oder unternimmt eine Bootstour zu den kleinen Eilanden Naked Island, Guyam und Daku. Digitale Nomaden und Vielreisende schätzen den hauseigenen Coworking-Bereich im Parterre mit Platz für bis zu 22 Personen.
Lage
Direkt am Meer in Catangnan, etwas ausserhalb des lebhaften Zentrums von General Luna im Südosten der Insel Siargao gelegen. Der berühmte Surfspot «Cloud 9» sowie zahlreiche Restaurants, Cafés und Bars sind bequem zu Fuss erreichbar. Dank der zentralen Lage ist das Hotel ein idealer Ausgangspunkt, um die vielfältige Insel mit ihren palmengesäumten Stränden, Lagunen, Mangroven und vorgelagerten Inseln zu erkunden. Der Flughafen Sayak ist rund 50 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das «S.A.L.T. Restaurant & Bar» auf der Dachterrasse verwöhnt Sie mit frischen lokalen Spezialitäten und bietet einen herrlichen Blick auf das Meer. Die entspannte Atmosphäre lädt dazu ein, den Inselabend in vollen Zügen zu geniessen.
Zimmer
Die 23 Zimmer sind im entspannten Inselstil mit Holzelementen und tropischen Akzenten eingerichtet. Alle Zimmer verfügen über eine private Veranda oder Balkon, Klimaanlage, Fernseher, Kühlschrank, Teekocher sowie Safe.
Studio (5): 24 m² grosses Zimmer, in barrierefreier Ausführung mit breiten Türen und Griffen im Badezimmer, ideal für Gäste mit eingeschränkter Mobilität.
Studio with Seaview (4): 26 m², mit Blick durch die Palmen aufs Meer.
Studio with Beach Access (4): Gleich gross wie Studio Seaview, nur wenige Schritte vom Strand entfernt.
Family Room (2): ebenfalls 26 m² mit Sicht ins Grüne. Mit 3 Einzelbetten, eines davon ein Etagenbett, ideal für Familien.
Studio (5): 24 m² grosses Zimmer, in barrierefreier Ausführung mit breiten Türen und Griffen im Badezimmer, ideal für Gäste mit eingeschränkter Mobilität.
Studio with Seaview (4): 26 m², mit Blick durch die Palmen aufs Meer.
Studio with Beach Access (4): Gleich gross wie Studio Seaview, nur wenige Schritte vom Strand entfernt.
Family Room (2): ebenfalls 26 m² mit Sicht ins Grüne. Mit 3 Einzelbetten, eines davon ein Etagenbett, ideal für Familien.
ab CHF 53.– / pro Person
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