Beschreibung

Einleitung Siargao ist eine Insel für Aktive. Der ikonische Surfspot «Cloud 9» mit dem legendären Holzsteg über dem Korallenriff liegt nur wenige Fahrminuten entfernt und zieht Surfer aus aller Welt an. In der näheren Umgebung finden sich zahlreiche Surfschulen und -verleihe für alle Könnensstufen. Wer die Inselwelt erkunden möchte, mietet ein Motorrad oder unternimmt eine Bootstour zu den kleinen Eilanden Naked Island, Guyam und Daku. Digitale Nomaden und Vielreisende schätzen den hauseigenen Coworking-Bereich im Parterre mit Platz für bis zu 22 Personen.

Lage Direkt am Meer in Catangnan, etwas ausserhalb des lebhaften Zentrums von General Luna im Südosten der Insel Siargao gelegen. Der berühmte Surfspot «Cloud 9» sowie zahlreiche Restaurants, Cafés und Bars sind bequem zu Fuss erreichbar. Dank der zentralen Lage ist das Hotel ein idealer Ausgangspunkt, um die vielfältige Insel mit ihren palmengesäumten Stränden, Lagunen, Mangroven und vorgelagerten Inseln zu erkunden. Der Flughafen Sayak ist rund 50 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das «S.A.L.T. Restaurant & Bar» auf der Dachterrasse verwöhnt Sie mit frischen lokalen Spezialitäten und bietet einen herrlichen Blick auf das Meer. Die entspannte Atmosphäre lädt dazu ein, den Inselabend in vollen Zügen zu geniessen.