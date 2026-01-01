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Nay Palad Hideaway

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Siargao

Hier lassen Sie ungezwungen Ihre Seele baumeln. Das nachhaltige Konzept und der persönliche Service sind die Leitmotive des Resorts und Sie werden sich wie zuhause fühlen. Die Brieftasche brauchen Sie nicht, denn alle Leistungen (ausser Tauchen), Essen und Getränke (ausgenommen Champagner) sind im Preis eingeschlossen. Sie brauchen nur noch zurückzulehnen und zu geniessen!

Beschreibung

Einleitung
Tauchen (nicht im Preis inbegriffen) und Schnorcheln direkt vor dem Resort und in benachbarten Tauchgründen, Wasserski, Kajak, Surfen, Segeln, Wake­­boar­ding, Stand-up Paddle Board und Bootsausflüge bilden das Wassersportangebot. Yoga, Meditation, Kochkurse, Cricket, Bad­minton, Padel Tennis, Pétanque, Volleyball, Tisch­tennis, Billard, Kin­der­­­spiel­platz, Fit­ness, Velotouren und Wande­rungen mit Vogelbeo­bach­tungen sind weitere Frei­zeit­­­möglichkeiten. Im Spa erhalten Sie traditionelle Hilot-Heil­massagen mit Aro­ma­­therapie, Manikür und Pedikür und am Infinity-Pool geniessen Sie die herrliche Meersicht. Ausflüge zum Surf­spot Cloud 9, zu interessanten Höhlen und versteckten Buchten, Picknick im Dschungel oder an traumhaften Strän­den, Ihre Gastgeber wer­den Ihre Wünsche erfüllen. Und das Beste, alles ist im Preis inbegriffen!
Lage
Siargao liegt im südöstlichsten Archipel der Phil­ip­pinen. Es gibt tägliche Flüge von Manila, Clark und Cebu zum Sayak Flughafen auf Siargao. Rund 15 Fahr­minuten entfernt befindet sich das lebhafte Städtchen General Luna mit seinen vielen Res­tau­rants und Bars. Die Transferzeit vom Flughafen zum Resort dauert mit dem hoteleigenen Jeepney oder Minibus 40 Minuten.
Angebot

Das Hauptrestaurant des Resorts liegt direkt am Strand, welches einen herrlichen Ausblick aufs Meer bietet. Hier können Sie Ihr Frühstück, Mittag- oder Abendessen geniessen. Das Panorama Restaurant serviert Ihnen Mittag- und Abendessen mit einem grossartigen Blick über die gesamte Anlage und dem Pazifischen Ozean. Falls Ihnen nach Abwechslung ist wird Ihnen ein romantisches Dinner am Strand organisiert, oder möchten Sie sich Ihr Abendessen lieber in der Baumkrone schmecken lassen?

Gemüse und Kräuter werden im resorteigenen Garten angepflanzt. Das saisonale Angebot, der lokalen Fischer und Bauern, bestimmt darüber, was Ihnen abends serviert wird. Freuen Sie sich auf nachhaltige, kulinarische Köstlichkeiten. An der gemütlichen Bar geniessen Sie einen kühlen Drink in traumhafter Kulisse.

Zimmer

Insgesamt verteilen sich 10 Vil­len im tropischen Gelände. Alle sind mit Badezimmer, Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internet­zugang, Ipad für Zimmerservice-Bestellungen, Soundsystem, Minibar, Nespresso Kaffeemaschine, Moskitonetz, Safe und Föhn ausgestattet. Biologische Pflegeprodukte, Duftlampen mit ätherischen Ölen und täglich hausgemachten gedörrten Früchte sind Aus­druck für eine nachhaltige und gesamtheitliche Lebens­weise. Es befindet sich eine Warmwasser-Dusche im Innenbereich und eine Kaltwasser-Dusche im Aussenbereich.
Garden View Villa (4): Die wunderschönen Villen mit gemütlicher Terrasse und luxuriöser Lounge bieten eine schöne Sicht in den tropischen Garten.

Sie beherbergen zwei Schlafzimmer (28 m² und 36 m²).
Ocean View Villa (4): Diese bezaubernden Villen mit Ausblick auf das azurblaue Meer, haben ebenfalls zwei Schlaf­zimmer (28 m² und 34 m²) und eine grosszügige Terrasse mit Lounge.

ab CHF 1187.– / pro Person

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