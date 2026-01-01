Nay Palad Hideaway
Siargao
Beschreibung
Einleitung
Tauchen (nicht im Preis inbegriffen) und Schnorcheln direkt vor dem Resort und in benachbarten Tauchgründen, Wasserski, Kajak, Surfen, Segeln, Wakeboarding, Stand-up Paddle Board und Bootsausflüge bilden das Wassersportangebot. Yoga, Meditation, Kochkurse, Cricket, Badminton, Padel Tennis, Pétanque, Volleyball, Tischtennis, Billard, Kinderspielplatz, Fitness, Velotouren und Wanderungen mit Vogelbeobachtungen sind weitere Freizeitmöglichkeiten. Im Spa erhalten Sie traditionelle Hilot-Heilmassagen mit Aromatherapie, Manikür und Pedikür und am Infinity-Pool geniessen Sie die herrliche Meersicht. Ausflüge zum Surfspot Cloud 9, zu interessanten Höhlen und versteckten Buchten, Picknick im Dschungel oder an traumhaften Stränden, Ihre Gastgeber werden Ihre Wünsche erfüllen. Und das Beste, alles ist im Preis inbegriffen!
Lage
Siargao liegt im südöstlichsten Archipel der Philippinen. Es gibt tägliche Flüge von Manila, Clark und Cebu zum Sayak Flughafen auf Siargao. Rund 15 Fahrminuten entfernt befindet sich das lebhafte Städtchen General Luna mit seinen vielen Restaurants und Bars. Die Transferzeit vom Flughafen zum Resort dauert mit dem hoteleigenen Jeepney oder Minibus 40 Minuten.
Angebot
Das Hauptrestaurant des Resorts liegt direkt am Strand, welches einen herrlichen Ausblick aufs Meer bietet. Hier können Sie Ihr Frühstück, Mittag- oder Abendessen geniessen. Das Panorama Restaurant serviert Ihnen Mittag- und Abendessen mit einem grossartigen Blick über die gesamte Anlage und dem Pazifischen Ozean. Falls Ihnen nach Abwechslung ist wird Ihnen ein romantisches Dinner am Strand organisiert, oder möchten Sie sich Ihr Abendessen lieber in der Baumkrone schmecken lassen?
Gemüse und Kräuter werden im resorteigenen Garten angepflanzt. Das saisonale Angebot, der lokalen Fischer und Bauern, bestimmt darüber, was Ihnen abends serviert wird. Freuen Sie sich auf nachhaltige, kulinarische Köstlichkeiten. An der gemütlichen Bar geniessen Sie einen kühlen Drink in traumhafter Kulisse.
Zimmer
Insgesamt verteilen sich 10 Villen im tropischen Gelände. Alle sind mit Badezimmer, Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Ipad für Zimmerservice-Bestellungen, Soundsystem, Minibar, Nespresso Kaffeemaschine, Moskitonetz, Safe und Föhn ausgestattet. Biologische Pflegeprodukte, Duftlampen mit ätherischen Ölen und täglich hausgemachten gedörrten Früchte sind Ausdruck für eine nachhaltige und gesamtheitliche Lebensweise. Es befindet sich eine Warmwasser-Dusche im Innenbereich und eine Kaltwasser-Dusche im Aussenbereich.
Sie beherbergen zwei Schlafzimmer (28 m² und 36 m²).
Insgesamt verteilen sich 10 Villen im tropischen Gelände. Alle sind mit Badezimmer, Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Ipad für Zimmerservice-Bestellungen, Soundsystem, Minibar, Nespresso Kaffeemaschine, Moskitonetz, Safe und Föhn ausgestattet. Biologische Pflegeprodukte, Duftlampen mit ätherischen Ölen und täglich hausgemachten gedörrten Früchte sind Ausdruck für eine nachhaltige und gesamtheitliche Lebensweise. Es befindet sich eine Warmwasser-Dusche im Innenbereich und eine Kaltwasser-Dusche im Aussenbereich.
Garden View Villa (4): Die wunderschönen Villen mit gemütlicher Terrasse und luxuriöser Lounge bieten eine schöne Sicht in den tropischen Garten.
Sie beherbergen zwei Schlafzimmer (28 m² und 36 m²).
Ocean View Villa (4): Diese bezaubernden Villen mit Ausblick auf das azurblaue Meer, haben ebenfalls zwei Schlafzimmer (28 m² und 34 m²) und eine grosszügige Terrasse mit Lounge.
ab CHF 1187.– / pro Person
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