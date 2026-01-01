Das Hauptrestaurant des Resorts liegt direkt am Strand, welches einen herrlichen Ausblick aufs Meer bietet. Hier können Sie Ihr Frühstück, Mittag- oder Abendessen geniessen. Das Panorama Restaurant serviert Ihnen Mittag- und Abendessen mit einem grossartigen Blick über die gesamte Anlage und dem Pazifischen Ozean. Falls Ihnen nach Abwechslung ist wird Ihnen ein romantisches Dinner am Strand organisiert, oder möchten Sie sich Ihr Abendessen lieber in der Baumkrone schmecken lassen?

Gemüse und Kräuter werden im resorteigenen Garten angepflanzt. Das saisonale Angebot, der lokalen Fischer und Bauern, bestimmt darüber, was Ihnen abends serviert wird. Freuen Sie sich auf nachhaltige, kulinarische Köstlichkeiten. An der gemütlichen Bar geniessen Sie einen kühlen Drink in traumhafter Kulisse.