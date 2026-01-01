Fusion Resort Cam Ranh
Nha Trang
Beschreibung
Einleitung
Ein Beachfront Swimmingpool und ein grosszügiger Pool im Hideaway-Bereich, sowie Kinderpool. Im Maia Spa erwarten Sie Massagen und weitere Wellnessbehandlungen für alle Sinne. Durch das Spa-Inclusive Konzept, ist jeden Tag bereits eine Behandlung für jeden Gast inklusive (Vorreservation empfohlen). Weitere inkludierte Angebote beinhalten modernes Fitness, Dampfbad, Sauna, Yoga drinnen und draussen, Meditation und Tai Chi. Es gibt eine Boutique, einen Tennisplatz und einen Kinderclub. Zur Anlage gehört die weitläufige Fusion Farm mit Gemüsegarten und vielen Tieren. Ausserdem können diverse Tagesausflüge in die Umgebung organisiert werden.
Lage
Auf einer Sanddüne direkt an einem breiten Sandstrand der Cam Ranh Bucht gelegen. Zweimal täglich bringt Sie ein gratis Resort-Shuttlebus ins pulsierende Zentrum von Nha Trang (Fahrzeit ca. 45 Minuten) mit Vergnügungsparks, Märkten und Nachtleben, in der direkten Umgebung gibt es kaum Restaurants oder Geschäfte. Zum Flughafen von Cam Ranh sind es nur 10 Fahrminuten.
Angebot
Frühstücksbuffet oder individuelles Frühstück, zu jeder Zeit und an jedem beliebigen Ort. Im «Fresh Restaurant» geniessen Sie vietnamesische oder internationale Gerichte. Die «Breeze Poolside Bar and Restaurant» verwöhnt mit feinen Menüs, Tapas und Snacks sowie Desserts und Cocktails. Neben dem Beachfront Pool serviert das «Zen» hausgemachte Pizzas, Salate und Cocktails mit Blick aus Meer. Alle Mahlzeiten können zum selben Preis wie in den Restaurants in Ihre Villa bestellt werden.
Zimmer
122 lichtdurchflutete und äusserst komfortable Suiten und Pool Villen in einer grossen Gartenanlage. Die Räume verfügen über grosse Glasfronten und viel Platz und sind mit hellen Farben und Holzmöbeln eingerichtet. Zur Ausstattung gehören diverse Sitzmöglichkeiten, Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn sowie einen Aussenbereich und Badezimmer mit separater Dusche und eindrücklicher hängender Badewanne.
Zwei gemütliche Terrassen und Sicht aufs Meer.
122 lichtdurchflutete und äusserst komfortable Suiten und Pool Villen in einer grossen Gartenanlage. Die Räume verfügen über grosse Glasfronten und viel Platz und sind mit hellen Farben und Holzmöbeln eingerichtet. Zur Ausstattung gehören diverse Sitzmöglichkeiten, Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn sowie einen Aussenbereich und Badezimmer mit separater Dusche und eindrücklicher hängender Badewanne.
Chic Suite (24): 100 m² grosse Suiten im Erdgeschoss von zweistöckigen Einheiten gelegen mit Terrasse mit Sitzgruppe und Gartensicht.
Ocean View Suite (8): 165 m² gross und im ersten Stock oberhalb der Club Suiten gelegen.
Zwei gemütliche Terrassen und Sicht aufs Meer.
Hideaway Pool Villa (37): Villas à 133 m² (Doppeleinheiten) mit privatem Pool (ca. 5.5 x 4 m), Garten und gemütlichen Sonnenliegen, sowie einem gedeckten Pavillon für Ihre privaten Mahlzeiten.
Hideaway Deluxe Pool Villa (13): Mit 187 m² noch mehr Platz und Relax-Bereichen im Freien sowie grösserem Pool (ca. 3 x 11 m), bieten diese Villen an exklusiver Hanglage besonders viel Ruhe und Privatsphäre.
Ocean View Pool Villa (5): 180 m² grosse freistehende Villen mit luftigem Wohn- und Schlafbereich und einer grosszügigen Terrasse mit Meerblick, privatem Pool (ca. 3 x 6 m), diverse Lounge- und Essbereiche im Garten.
Beach Front Pool Villa (9): gleiche Grösse und Einrichtung wie Ocean View Pool Villa, aber in erster Reihe zum Meer mit fantastischer Meersicht.
ab CHF 169.– / pro Person
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