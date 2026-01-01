122 lichtdurchflutete und äusserst komfortable Suiten und Pool Villen in einer grossen Gartenanlage. Die Räume verfügen über grosse Glasfronten und viel Platz und sind mit hellen Farben und Holzmöbeln eingerichtet. Zur Ausstattung gehören diverse Sitzmöglichkeiten, Klimaanlage, Fernseher, gratis Inter­net­zugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn sowie einen Aussenbereich und Badezimmer mit separater Dusche und eindrücklicher hängender Badewanne.

Chic Suite (24): 100 m² grosse Suiten im Erdgeschoss von zweistöckigen Einheiten gelegen mit Terrasse mit Sitzgruppe und Gartensicht.

Ocean View Suite (8): 165 m² gross und im ersten Stock oberhalb der Club Suiten gelegen.

Zwei gemütliche Terrassen und Sicht aufs Meer.

Hideaway Pool Villa (37): Villas à 133 m² (Doppeleinheiten) mit privatem Pool (ca. 5.5 x 4 m), Garten und gemütlichen Sonnenliegen, sowie einem gedeckten Pavillon für Ihre privaten Mahlzeiten.

Hideaway Deluxe Pool Villa (13): Mit 187 m² noch mehr Platz und Relax-Bereichen im Freien sowie grösserem Pool (ca. 3 x 11 m), bieten diese Villen an exklusiver Hanglage besonders viel Ruhe und Privatsphäre.

Ocean View Pool Villa (5): 180 m² grosse freistehende Villen mit luftigem Wohn- und Schlafbereich und einer grosszügigen Terrasse mit Meerblick, privatem Pool (ca. 3 x 6 m), diverse Lounge- und Essbereiche im Garten.

Beach Front Pool Villa (9): gleiche Grösse und Einrichtung wie Ocean View Pool Villa, aber in erster Reihe zum Meer mit fantastischer Meersicht.