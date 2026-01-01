136 Zimmer und 75 Villen verteilen sich im Hauptgebäude und in der grosszügigen Gartenanlage und bieten viel Raum für Privatsphäre. Sie sind hell, ebenfalls im eleganten Kolonialstil eingerichtet und verfügen über einen grosszügigen Balkon oder eine Aussenterrasse. Aus­ge­­stat­tet mit Kli­ma­­­­­­an­­lage, Deckenventilator, Telefon, gratis In­ternetzu­gang, Fern­­seher, Mini­bar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn. Grosses Bade­zim­mer mit Regendusche und Ba­­de­wan­ne.

Deluxe (88): 55 m² grosse Zimmer im fünfstöckigen Hauptgebäude.

Gemütliche Sitzecke mit Sicht auf den Garten oder das Meer.

Premium (40): In zweistöckigen Einheiten befinden sich diese 50 m² grossen Zimmer mit Blick auf den tropischen Garten oder das Meer. Nur wenige Meter vom privaten Strand entfernt.

Garden View Villa (23): Zentral gelegene Villen (50 m²) mit Sitzecke, ideal für Familien.

Pool View Villa (19): Gleiche Grösse, nur wenige Meter vom Lagoon Pool entfernt.

Sea View Villa (8): Gleiche Grösse, nahe am Strand mit Blick auf den Garten.

Durch die Lage ideal für Paare oder Einzelreisende.

Ocean View Pool Villa (10): 150 m² grosse Villa mit Terrasse, privatem Pool (20 m²) mit gemütlichen Liegen und grossem Wohnzimmer. Ausserdem eine Nespresso Maschine.