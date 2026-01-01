The Anam Cam Ranh
Nha Trang
Beschreibung
Einleitung
Entspannen Sie sich an einem der schönsten Strände Vietnams oder an einem der drei gepflegten Pools. «The Anam Spa» bietet erstklassige Massagen und Behandlungen, sowie Dampfbad, Sauna und Schönheitsbehandlungen. Diverse Wassersportangebote wie Kayaking, Schnorcheln, Segeln oder Surfen, ein 18-Loch Minigolfplatz, ein Fitness, ein Fussball- und Tennisplatz, Yoga sowie ein eigener 3D-Kinosaal. Es können auch diverse Ausflüge und Aktivitäten organisiert werden und ein Golfplatz ist in der Nähe. Boutique und Kids Club.
Lage
In der aufstrebenden Cam Ranh Bucht, am wunderschönen ruhigen Long Beach gelegen. Das Hotel ist 15 Fahrminuten vom Flughafen Cam Ranh entfernt und etwa 40 Minuten vom lebhaftem Nha Trang (gratis Shuttleservice vorhanden).
Angebot
In vier tollen Restaurants und einer Bar finden Sie eine vielversprechende Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten. Von lokaler vietnamesischer Küche über leckere Beach Club Cocktails am Meer bis hin zu Fine Dining Erlebnissen, steht alles zu Ihrer Verfügung.
Zimmer
136 Zimmer und 75 Villen verteilen sich im Hauptgebäude und in der grosszügigen Gartenanlage und bieten viel Raum für Privatsphäre. Sie sind hell, ebenfalls im eleganten Kolonialstil eingerichtet und verfügen über einen grosszügigen Balkon oder eine Aussenterrasse. Ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Grosses Badezimmer mit Regendusche und Badewanne.
Gemütliche Sitzecke mit Sicht auf den Garten oder das Meer.
Durch die Lage ideal für Paare oder Einzelreisende.
136 Zimmer und 75 Villen verteilen sich im Hauptgebäude und in der grosszügigen Gartenanlage und bieten viel Raum für Privatsphäre. Sie sind hell, ebenfalls im eleganten Kolonialstil eingerichtet und verfügen über einen grosszügigen Balkon oder eine Aussenterrasse. Ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Grosses Badezimmer mit Regendusche und Badewanne.
Deluxe (88): 55 m² grosse Zimmer im fünfstöckigen Hauptgebäude.
Gemütliche Sitzecke mit Sicht auf den Garten oder das Meer.
Premium (40): In zweistöckigen Einheiten befinden sich diese 50 m² grossen Zimmer mit Blick auf den tropischen Garten oder das Meer. Nur wenige Meter vom privaten Strand entfernt.
Garden View Villa (23): Zentral gelegene Villen (50 m²) mit Sitzecke, ideal für Familien.
Pool View Villa (19): Gleiche Grösse, nur wenige Meter vom Lagoon Pool entfernt.
Sea View Villa (8): Gleiche Grösse, nahe am Strand mit Blick auf den Garten.
Durch die Lage ideal für Paare oder Einzelreisende.
Ocean View Pool Villa (10): 150 m² grosse Villa mit Terrasse, privatem Pool (20 m²) mit gemütlichen Liegen und grossem Wohnzimmer. Ausserdem eine Nespresso Maschine.
ab CHF 103.– / pro Person
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