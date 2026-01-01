Die 33 offen gestalteten Villen aus natürlichen Materialien sind perfekt in die Umgebung integriert und verfügen über einen separaten Wohnbereich, eine Terrasse, einen privaten, kleinen Pool und bieten viel Raum und Privatsphäre. Aus­ge­­stat­tet mit Kli­ma­­­­­­an­­lage, Telefon, gratis In­ternetzu­gang, Fern­­seher, Musikanlage, Mini­bar, Weinkühler, Teekocher, Espressomaschine, Safe und Föhn. Grosses Bade­zim­mer mit Dusche und Ba­­de­wan­ne. Dem Gast steht zu­dem ein persönlicher Butler zur Seite.

Hill Rock Pool Villa (12): 90 m² grosse, dreistöckige Villen, etwas erhöht gelegen.

Lagoon Pool Villa (10): Einstöckige, grosse Villen mit 126-150 m² Fläche und Blick auf die Lagune und das Meer.

Beach Front Pool Villa (8): 185 m² gross, mit direktem Zugang zum Strand. Die Villen haben eine grosse Lounge mit Dusche/WC, welches auch als zweites Schlafzim­mer für Fami­lien umgewandelt werden kann.