L'Alya Ninh Van Bay
Nha Trang
Beschreibung
Einleitung
Infinitypool beim Strand, nicht motorisierter Wassersport, Volleyball, Wandern, Fahrradverleih, Yoga. Schönes Spa, Billard und Bibliothek. Zahlreiche Aktivitäten wie Kochkurse und Bootsausflüge werden angeboten. Täglicher Shuttleservice nach Nha Trang.
Lage
Abgeschieden, an der naturbelassenen Ninh Van Bucht gelegen. Die Fahrt nach Nha Trang mit dem Speedboot und Fahrzeug des Resorts dauert ca. 45 Min. Der Transfer zum Flughafen dauert ca. 1 ½ Std.
Angebot
Der Chef empfiehlt seine Kreationen aus asiatischer und westlicher Küche im Restaurant mit Terrasse. Beach-Bar.
Zimmer
Die 33 offen gestalteten Villen aus natürlichen Materialien sind perfekt in die Umgebung integriert und verfügen über einen separaten Wohnbereich, eine Terrasse, einen privaten, kleinen Pool und bieten viel Raum und Privatsphäre. Ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Musikanlage, Minibar, Weinkühler, Teekocher, Espressomaschine, Safe und Föhn. Grosses Badezimmer mit Dusche und Badewanne. Dem Gast steht zudem ein persönlicher Butler zur Seite.
Hill Rock Pool Villa (12): 90 m² grosse, dreistöckige Villen, etwas erhöht gelegen.
Lagoon Pool Villa (10): Einstöckige, grosse Villen mit 126-150 m² Fläche und Blick auf die Lagune und das Meer.
Beach Front Pool Villa (8): 185 m² gross, mit direktem Zugang zum Strand. Die Villen haben eine grosse Lounge mit Dusche/WC, welches auch als zweites Schlafzimmer für Familien umgewandelt werden kann.
Hill Rock Pool Villa (12): 90 m² grosse, dreistöckige Villen, etwas erhöht gelegen.
Lagoon Pool Villa (10): Einstöckige, grosse Villen mit 126-150 m² Fläche und Blick auf die Lagune und das Meer.
Beach Front Pool Villa (8): 185 m² gross, mit direktem Zugang zum Strand. Die Villen haben eine grosse Lounge mit Dusche/WC, welches auch als zweites Schlafzimmer für Familien umgewandelt werden kann.
ab CHF 197.– / pro Person
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