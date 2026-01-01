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L'Alya Ninh Van Bay

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Nha Trang

Dieses romantische Hideaway inmitten der Natur am schönen Sandstrand garantiert mit seinen grosszügigen Villen viel Privatsphäre und einen entspannten und erholsamen Aufenthalt.

Beschreibung

Einleitung
Infinitypool beim Strand, nicht motorisierter Wassersport, Volleyball, Wandern, Fahrradverleih, Yoga. Schönes Spa, Billard und Biblio­thek. Zahl­reiche Aktivitäten wie Kochkurse und Boot­sausflüge werden angeboten. Täglicher Shut­tle­service nach Nha Trang.
Lage
Abgeschieden, an der naturbelassenen Ninh Van Bucht gelegen. Die Fahrt nach Nha Trang mit dem Speedboot und Fahrzeug des Resorts dauert ca. 45 Min. Der Transfer zum Flughafen dauert ca. 1 ½ Std.
Angebot
Der Chef empfiehlt seine Krea­tionen aus asiatischer und westlicher Küche im Restaurant mit Terrasse. Beach-Bar.
Zimmer
Die 33 offen gestalteten Villen aus natürlichen Materialien sind perfekt in die Umgebung integriert und verfügen über einen separaten Wohnbereich, eine Terrasse, einen privaten, kleinen Pool und bieten viel Raum und Privatsphäre. Aus­ge­­stat­tet mit Kli­ma­­­­­­an­­lage, Telefon, gratis In­ternetzu­gang, Fern­­seher, Musikanlage, Mini­bar, Weinkühler, Teekocher, Espressomaschine, Safe und Föhn. Grosses Bade­zim­mer mit Dusche und Ba­­de­wan­ne. Dem Gast steht zu­dem ein persönlicher Butler zur Seite.
Hill Rock Pool Villa (12): 90 m² grosse, dreistöckige Villen, etwas erhöht gelegen.
Lagoon Pool Villa (10): Einstöckige, grosse Villen mit 126-150 m² Fläche und Blick auf die Lagune und das Meer.
Beach Front Pool Villa (8): 185 m² gross, mit direktem Zugang zum Strand. Die Villen haben eine grosse Lounge mit Dusche/WC, welches auch als zweites Schlafzim­mer für Fami­lien umgewandelt werden kann.
ab CHF 197.– / pro Person

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