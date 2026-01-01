1 . Tag Manila - Banaue (M, A) Am frühen Morgen werden Sie in Ihrem Stadthotel in Manila abgeholt und machen sich auf den Weg ins 360 km entfernte Banaue. Reisfelder, Plantagen und Dörfer prägen die abwechslungsreiche Szenerie während Ihrer Fahrt durch die fruchtbaren Ebenen von Luzon. Unterwegs machen Sie Halt in einem lokalen Restaurant und geniessen ein Mittagessen mit philippinischen Spezialitäten. Anschliessend beginnt der Aufstieg über kurvenreiche Strassen ins 1'300 m ü. M. gelegene Banaue, wo Sie am späten Nachmittag ankommen und in Ihrem Hotel einchecken (gesamte Fahrzeit ca. 7 Stunden).

2 . Tag Banaue - Batad (F, M, A) Im «Jeepney» gelangen Sie zum Ausgangspunkt Ihres Trek­kings. Auf Schusters Rappen machen Sie sich auf nach Batad. Unter­wegs werden Sie mit grandiosen Aus­sichten auf die Reis­­­terrassen und bewaldete Hügelzüge reichlich entlohnt. Nach dem Mittagessen wandern Sie auf schmalen Pfaden über die Reisfelder und einem Fluss entlang zum Tappiya Wasser­fall (Trekkingdistanz: 4 km). Übernachtung im Simon’s View Point Inn in Batad (sehr einfache Unterkunft ohne Klima­anlage, Gemein­schafts­toiletten und Waschraum ohne Heiss­wasser).

3 . Tag Batad - Bangaan - Banaue (F, M, A) Nach einer rund dreistündigen Wanderung durch Reisfelder und Bambuswälder treffen Sie im Dörfchen Bangaan ein. Sie haben Zeit das Dorf kennen zu lernen und mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Die Rückfahrt nach Banaue erfolgt im Jeepney. (Trekkingdistanz: 10 km)

4 . Tag Banaue - Bontoc - Sagada (F, M, A) Über Berg- und Naturstrassen, vorbei an fantastischen Reis­terrassen und ursprünglichen Dörfchen, gelangen Sie nach Bontoc, wo Sie das ethnologische Museum besuchen. Ihr heutiges Ziel ist Sagada. Der Ort ist vor allem durch die «Hängenden Särge», einer ganz besonderen und heute noch praktizierten Tradition der Totenbestattung, bekannt.

5 . Tag Sagada - Baguio (F, M, A) Bevor Sie Sagada verlassen, besuchen Sie das «Sagada Weaving House», wo die Frauen des Dorfes handgewebte Produkte herstellen, sowie eine Töpferei, wo Töpferwaren von lokalen Künstlern erschaffen werden. Sie können einer kurzen Vorführung zusehen oder gar selbst ein Stück töpfern. Anschliessend fahren Sie durch herrliche Landschaften nach Baguio, der «Sommerhauptstadt» der Philippinen. Sie lernen die Stadt mit ihrer schönen Lage und dem angenehmen Klima kennen und sehen dabei unter anderem die Kathedrale, den Burn­ham Park und das Mansion Haus, die Sommerresidenz des Präsi­denten. Zum Abschluss statten Sie dem geschäftigen und farbenfrohen Markt einen Besuch ab.

6 . Tag Baguio - Manila (F, M) Die letzte Etappe Ihrer Reise führt Sie durch die Zen­tral­ebene von Luzon zurück ins Tiefland. In Bacolor sehen Sie die San Guillermo Kirche, welche seit 1991 nach dem Ausbruch des Mt. Pinatubo zur Hälfte mit Lahar bedeckt ist. Am frühen Abend treffen Sie wieder in Manila ein.