Nord-Luzon Rundreise inkl. Wanderung nach Batad ab Manila
Nord-Luzon Rundreise inkl. Wanderung nach Batad ab Manila
ab CHF 2180.– / pro Person
ab/bis Manila
Highlights:
- Express Highway und die Cagayan Road
- Auf schmalen Pfaden über die Reisfelder und in Bambuswäldern
- Machen Sie mit den hängenden Särgen in Sagada Bekanntschaft
- Sommerstadt der Philippinen
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Manila - Banaue (M, A)
Am frühen Morgen werden Sie in Ihrem Stadthotel in Manila abgeholt und machen sich auf den Weg ins 360 km entfernte Banaue. Reisfelder, Plantagen und Dörfer prägen die abwechslungsreiche Szenerie während Ihrer Fahrt durch die fruchtbaren Ebenen von Luzon. Unterwegs machen Sie Halt in einem lokalen Restaurant und geniessen ein Mittagessen mit philippinischen Spezialitäten. Anschliessend beginnt der Aufstieg über kurvenreiche Strassen ins 1'300 m ü. M. gelegene Banaue, wo Sie am späten Nachmittag ankommen und in Ihrem Hotel einchecken (gesamte Fahrzeit ca. 7 Stunden).
2. Tag Banaue - Batad (F, M, A)
Im «Jeepney» gelangen Sie zum Ausgangspunkt Ihres Trekkings. Auf Schusters Rappen machen Sie sich auf nach Batad. Unterwegs werden Sie mit grandiosen Aussichten auf die Reisterrassen und bewaldete Hügelzüge reichlich entlohnt. Nach dem Mittagessen wandern Sie auf schmalen Pfaden über die Reisfelder und einem Fluss entlang zum Tappiya Wasserfall (Trekkingdistanz: 4 km). Übernachtung im Simon’s View Point Inn in Batad (sehr einfache Unterkunft ohne Klimaanlage, Gemeinschaftstoiletten und Waschraum ohne Heisswasser).
3. Tag Batad - Bangaan - Banaue (F, M, A)
Nach einer rund dreistündigen Wanderung durch Reisfelder und Bambuswälder treffen Sie im Dörfchen Bangaan ein. Sie haben Zeit das Dorf kennen zu lernen und mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Die Rückfahrt nach Banaue erfolgt im Jeepney. (Trekkingdistanz: 10 km)
4. Tag Banaue - Bontoc - Sagada (F, M, A)
Über Berg- und Naturstrassen, vorbei an fantastischen Reisterrassen und ursprünglichen Dörfchen, gelangen Sie nach Bontoc, wo Sie das ethnologische Museum besuchen. Ihr heutiges Ziel ist Sagada. Der Ort ist vor allem durch die «Hängenden Särge», einer ganz besonderen und heute noch praktizierten Tradition der Totenbestattung, bekannt.
5. Tag Sagada - Baguio (F, M, A)
Bevor Sie Sagada verlassen, besuchen Sie das «Sagada Weaving House», wo die Frauen des Dorfes handgewebte Produkte herstellen, sowie eine Töpferei, wo Töpferwaren von lokalen Künstlern erschaffen werden. Sie können einer kurzen Vorführung zusehen oder gar selbst ein Stück töpfern. Anschliessend fahren Sie durch herrliche Landschaften nach Baguio, der «Sommerhauptstadt» der Philippinen. Sie lernen die Stadt mit ihrer schönen Lage und dem angenehmen Klima kennen und sehen dabei unter anderem die Kathedrale, den Burnham Park und das Mansion Haus, die Sommerresidenz des Präsidenten. Zum Abschluss statten Sie dem geschäftigen und farbenfrohen Markt einen Besuch ab.
6. Tag Baguio - Manila (F, M)
Die letzte Etappe Ihrer Reise führt Sie durch die Zentralebene von Luzon zurück ins Tiefland. In Bacolor sehen Sie die San Guillermo Kirche, welche seit 1991 nach dem Ausbruch des Mt. Pinatubo zur Hälfte mit Lahar bedeckt ist. Am frühen Abend treffen Sie wieder in Manila ein.
Im Preis inbegriffen:
- Übernachtung in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels/best verfügbaren Unterkünften
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Lokale, Englisch sprechende Reiseleitung während des Reisterrassen-Trekkings
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Manila
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 2180.– / pro Person