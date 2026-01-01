The Residence Bintan
Bintan
Beschreibung
Einleitung
Schöner Infinity-Pool mit Blick aufs Meer sowie Kinderpool. Spa im Grünen mit Wellnessprogrammen und Dampfbad. Fitnesscenter, gratis Yogalektionen und Wassersportcenter (Kayak, Schnorcheln, Wakeboard, Jet-Ski, Surfen, Segeln, Fischen, Island Hopping, teilweise gegen Gebühr). Diverse Sportarten, Beach Cinema und Kidsclub.
Lage
An der ruhigen Ostküste der Insel an einem feinsandigen Strand gelegen. Jeder Gast hat ein eigenes Fahrrad, um sich in der weitläufigen Anlage fortzubewegen. Die Fahrzeit vom Fährenterminal dauert ca. 80 Minuten.
Angebot
Im offenen «The Dining Room» mit Terrasse werden köstliche internationale und asiatische Gerichte serviert. Das «Rica Rica» hat sich ganz der vielfältigen, indonesischen Küche verschrieben. Weiter gibt es eine Pool Bar mit Cocktails und Häppchen sowie spezielle Strand-Dinner am Wochenende.
Zimmer
Die 127 Zimmer und Villen sind in die tropische Gartenlandschaft eingebettet. Die geschmackvolle Einrichtung im zeitgenössischen Stil, mit hellen Farben und dunklem Holz versprüht einen Hauch Lokalkolorit. Sie verfügen alle über einen separaten Wohnbereich und eine grosse Terrasse mit Liegen, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, Badewanne und Dusche.
Jede Villa hat eine grosse Aussenterrasse, von der Sie über eine Treppe den Privatpool auf der unteren Ebene erreichen.
Die 127 Zimmer und Villen sind in die tropische Gartenlandschaft eingebettet. Die geschmackvolle Einrichtung im zeitgenössischen Stil, mit hellen Farben und dunklem Holz versprüht einen Hauch Lokalkolorit. Sie verfügen alle über einen separaten Wohnbereich und eine grosse Terrasse mit Liegen, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, Badewanne und Dusche.
Garden Terrace (40): 107 m² grosse Zimmer, auf der unteren Etage der zweistöckigen Einheiten gelegen, mit Terrasse und direkten Zugang zum privaten Garten.
Deluxe Seaview Villa (15): 131 m² grosse, am Hang gelegene Villen mit Meerblick und umgeben von üppigem Grün.
Jede Villa hat eine grosse Aussenterrasse, von der Sie über eine Treppe den Privatpool auf der unteren Ebene erreichen.
Beachfront Villa 1-Bedroom (16): 125 m² grosse Villen direkt am Meer gelegen, mit privatem Pool und Zugang zum Strand.
ab CHF 62.– / pro Person
Loading map...