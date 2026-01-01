Die 127 Zimmer und Villen sind in die tropische Gartenlandschaft eingebettet. Die geschmackvolle Einrichtung im zeitgenössischen Stil, mit hellen Farben und dunklem Holz versprüht einen Hauch Lokalkolorit. Sie verfügen alle über einen separaten Wohn­be­reich und eine grosse Terrasse mit Liegen, Klimaanlage, Decken­­­ventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, Badewanne und Dusche.

Garden Terrace (40): 107 m² grosse Zimmer, auf der unteren Etage der zweistöckigen Einheiten gelegen, mit Terrasse und direkten Zugang zum privaten Garten.

Deluxe Seaview Villa (15): 131 m² grosse, am Hang gelegene Villen mit Meerblick und umgeben von üppigem Grün.

Jede Villa hat eine grosse Aussenterrasse, von der Sie über eine Treppe den Privatpool auf der unteren Ebene erreichen.

Beachfront Villa 1-Bedroom (16): 125 m² grosse Villen direkt am Meer gelegen, mit privatem Pool und Zugang zum Strand.