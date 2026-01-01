Homm Laguna Bintan
Bintan
Beschreibung
Einleitung
Grosse Poolanlage mit Kinderbecken in der Gartenanlage. Sehr umfangreiches Sportangebot mit Wassersport, Tennis, Golf, Fitnesscenter, Fahrradverleih. «8lements Spa» mit grossem Wellnessangebot in Open-Air Pavillons oder klimatisierten Räumen. Kids-Club, Tischtennis, Billiard, Darts, Souvenirshop.
Lage
Direkt am feinsandigen Strand gelegen, umgeben vom tropischen Regenwald. Das Schwesterhotel Banyan Tree Bintan liegt gleich nebenan. Ein 18-Loch Golfplatz befindet sich in der Nähe. Die Fahrzeit zum Passagierfähren Terminal dauert ca. 10 Minuten.
Angebot
Das «Lotus Café» steht für indonesische, asiatische und internationale Küche. Am Strand liegt der «XANA Beach Club» für leichte Mahlzeiten tagsüber oder Grilladen und Barbecues Abends an den Wochenenden. In der «Veranda Lobby Lounge» werden frische Sandwiches, Burger, kleine Snacks und eine erlesene Auswahl an Getränken serviert.
Zimmer
Die 109 Zimmer und Suiten sind ansprechend eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Ventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, gratis Minibar (alkoholfreie Getränke, täglich aufgeafüllt), Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Die 109 Zimmer und Suiten sind ansprechend eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Ventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, gratis Minibar (alkoholfreie Getränke, täglich aufgeafüllt), Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Island Chill Room: 33 m² grosse Zimmer mit Dusche und Balkon mit Sicht auf den Garten und teilweise das Meer.
Sea Breeze Room: mit Queen Bed gleich gross wie Island Chill Room, mit Twin Beds mit 41 m² etwas grösser.
Island Suite – 1 Bedroom: 76 m² grosse Suite mit separatem Wohn-/Esszimmer, einer Kitchenette und zwei Balkonen.
Island Family Suite - 2 Bedroom: 275 m² grosse Suite mit 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, einem separaten Wohn-/Esszimmer, einer Kitchenette sowie einer grosszügigen Terrasse mit privatem Whirlpool.
ab CHF 73.– / pro Person
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