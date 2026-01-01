Die 109 Zimmer und Suiten sind ansprechend eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Venti­lator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, gratis Mini­bar (alkoholfreie Getränke, täglich aufgeafüllt), Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Island Chill Room: 33 m² grosse Zimmer mit Dusche und Balkon mit Sicht auf den Garten und teilweise das Meer.

Sea Breeze Room: mit Queen Bed gleich gross wie Island Chill Room, mit Twin Beds mit 41 m² etwas grösser.



Island Suite – 1 Bedroom: 76 m² grosse Suite mit separatem Wohn-/Esszimmer, einer Kit­chen­et­te und zwei Balkonen.

Island Family Suite - 2 Bedroom: 275 m² grosse Suite mit 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, einem separaten Wohn-/Esszimmer, einer Kitchenette sowie einer grosszügigen Terrasse mit privatem Whirlpool.