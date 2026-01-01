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Homm Laguna Bintan

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Bintan

Ein gepflegtes Strandhotel mit herzlichem Service am weissen, feinsandigen Privatstrand.

Beschreibung

Einleitung
Grosse Poolanlage mit Kinder­becken in der Gartenanlage. Sehr umfangreiches Sport­an­gebot mit Wasser­sport, Tennis, Golf, Fitnesscenter, Fahr­rad­verleih. «8lements Spa» mit gros­sem Well­ness­­an­gebot in Open-Air Pavillons oder kli­matisierten Räumen. Kids-Club, Tisch­tennis, Billiard, Darts, Souvenirshop.
Lage
Direkt am feinsandigen Strand gelegen, umgeben vom tropischen Regenwald. Das Schwesterhotel Banyan Tree Bintan liegt gleich nebenan. Ein 18-Loch Golfplatz be­findet sich in der Nähe. Die Fahrzeit zum Pas­sagierfähren Terminal dauert ca. 10 Mi­nu­ten.
Angebot
Das «Lotus Café» steht für indonesische, asiatische und internationale Küche. Am Strand liegt der «XANA Beach Club» für leichte Mahl­zeiten tagsüber oder Grilladen und Barbe­cues Abends an den Wochenenden. In der «Veranda Lobby Lounge» werden frische Sandwiches, Burger, kleine Snacks und eine erlesene Auswahl an Getränken serviert.
Zimmer

Die 109 Zimmer und Suiten sind ansprechend eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Venti­lator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, gratis Mini­bar (alkoholfreie Getränke, täglich aufgeafüllt), Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Island Chill Room: 33 m² grosse Zimmer mit Dusche und Balkon mit Sicht auf den Garten und teilweise das Meer.
Sea Breeze Room: mit Queen Bed gleich gross wie Island Chill Room, mit Twin Beds mit 41 m² etwas grösser.


Island Suite – 1 Bedroom: 76 m² grosse Suite mit separatem Wohn-/Esszimmer, einer Kit­chen­et­te und zwei Balkonen.
Island Family Suite - 2 Bedroom: 275 m² grosse Suite mit 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, einem separaten Wohn-/Esszimmer, einer Kitchenette sowie einer grosszügigen Terrasse mit privatem Whirlpool.

ab CHF 73.– / pro Person

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