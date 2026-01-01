Beschreibung

Einleitung Zwei Swim­ming­pools, Wassersport, Tennis, Golf, Fahr­rad­verleih. Entspannung für alle Sinne im schönen Spa. Souvenirshop.

Lage Erhöht am Hang auf einer Landzunge gelegen, geniessen Sie einen traumhaften Meerblick. Die feinsandige Tanjung Said Bucht, wie auch das Schwesterhotel Angsana Bintan liegt gleich nebenan. Ein 18-Loch Golfplatz befindet sich in der Nähe. Die Fahr­zeit zum Passagierfähren Terminal dauert ca. 10 Minuten.

Angebot Drei Restaurants mit internationaler, asiatischer und thailändischer Küche sorgen für Ihr Wohl. Poolbar für leichte Mahlzeiten und Erfrischungen.