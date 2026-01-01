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Banyan Tree Bintan

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Bintan

Ein herrlicher Ort zum Ausspannen und geniessen! Die Villen bieten viel Privatsphäre, der Service ist sehr herzlich und das Sport- und Freizeitangebot lässt keine Wünsche offen.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swim­ming­pools, Wassersport, Tennis, Golf, Fahr­rad­verleih. Entspannung für alle Sinne im schönen Spa. Souvenirshop.
Lage
Erhöht am Hang auf einer Landzunge gelegen, geniessen Sie einen traumhaften Meerblick. Die feinsandige Tanjung Said Bucht, wie auch das Schwesterhotel Angsana Bintan liegt gleich nebenan. Ein 18-Loch Golfplatz befindet sich in der Nähe. Die Fahr­zeit zum Passagierfähren Terminal dauert ca. 10 Minuten.
Angebot
Drei Restaurants mit internationaler, asiatischer und thailändischer Küche sorgen für Ihr Wohl. Poolbar für leichte Mahlzeiten und Erfrischungen.
Zimmer
Die 64 Villen sind am Hang in wunderschöner tropischer Um­gebung eingebettet und bieten viel Raum und Pri­vat­sphäre. Alle Villen sind ausgestattet mit Kli­maanlage, Ventilator, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Rainforest Seaview Villa (26): 84 – 116 m² grosse Villa mit Plunge Pool (ca. 2,5 x 3,5 m) und Liegen auf der eigenen Terrasse mit Garten und teilweise eingeschränkter Meersicht. Badezim­mer mit Dusche.
Rainforest Oceanfront Villa (11): gleich wie Rain­forest Seaview Villa (84 m²) , aber am Hang und näher am Meer gelegen mit schönem Ausblick.
ab CHF 209.– / pro Person

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