Banyan Tree Bintan
Bintan
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools, Wassersport, Tennis, Golf, Fahrradverleih. Entspannung für alle Sinne im schönen Spa. Souvenirshop.
Lage
Erhöht am Hang auf einer Landzunge gelegen, geniessen Sie einen traumhaften Meerblick. Die feinsandige Tanjung Said Bucht, wie auch das Schwesterhotel Angsana Bintan liegt gleich nebenan. Ein 18-Loch Golfplatz befindet sich in der Nähe. Die Fahrzeit zum Passagierfähren Terminal dauert ca. 10 Minuten.
Angebot
Drei Restaurants mit internationaler, asiatischer und thailändischer Küche sorgen für Ihr Wohl. Poolbar für leichte Mahlzeiten und Erfrischungen.
Zimmer
Die 64 Villen sind am Hang in wunderschöner tropischer Umgebung eingebettet und bieten viel Raum und Privatsphäre. Alle Villen sind ausgestattet mit Klimaanlage, Ventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Rainforest Seaview Villa (26): 84 – 116 m² grosse Villa mit Plunge Pool (ca. 2,5 x 3,5 m) und Liegen auf der eigenen Terrasse mit Garten und teilweise eingeschränkter Meersicht. Badezimmer mit Dusche.
Rainforest Oceanfront Villa (11): gleich wie Rainforest Seaview Villa (84 m²) , aber am Hang und näher am Meer gelegen mit schönem Ausblick.
Rainforest Seaview Villa (26): 84 – 116 m² grosse Villa mit Plunge Pool (ca. 2,5 x 3,5 m) und Liegen auf der eigenen Terrasse mit Garten und teilweise eingeschränkter Meersicht. Badezimmer mit Dusche.
Rainforest Oceanfront Villa (11): gleich wie Rainforest Seaview Villa (84 m²) , aber am Hang und näher am Meer gelegen mit schönem Ausblick.
ab CHF 209.– / pro Person
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