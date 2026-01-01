The Sanchaya
Bintan
Beschreibung
Einleitung
Grosser 50 m langer Infinity-Swimmingpool, weiterer Pool beim Lawan Village, 24-Stunden Fitnesscenter, Yoga Lektionen frühmorgens, Padel Tennis. Schönes Spa mit balinesischen und thailändischen Massagen. Bibliothek. VIP-Lounge am Fährterminal mit check-in Service.
Lage
Direkt am weissen, feinsandigen Strand der Lagoi Bucht gelegen. Die Fahrzeit zum Passagierfähren Terminal dauert ca. 15 Minuten. Die Überfahrt nach Singapore zum Tanah Merah Ferry Terminal dauert 50 Minuten.
Angebot
Zwei Restaurants, eine Bar und ein Salon werden Sie in herrlichem Ambiente kulinarisch verwöhnen. Der Sommelier berät Sie gerne für einen zum Essen passenden Wein aus dem Weinkeller.
Zimmer
Sie verfügen über sämtlichen Komfort inklusive gratis «maxibar» (Snacks, alkoholfreie Getränke, Fruchtsäfte, Bier, wird täglich aufgefüllt) und Espressomaschine. Sie werden mit einem Butler-Service umsorgt.
Das im 2013 eröffnete Resort wurde im November 2023 renoviert und umfasst insgesamt 29 luxuriöse Villen und Suiten sowie eine Privatresidenz. Die Suiten sind im «The Great House» untergebracht und die Villen verteilen sich auf das «Lawan Village» und die übrige schöne Gartenanlage. Sämtliche Unterkünfte sind mit hochwertigen Materialien und modernster Technologie wie gratis Internetzugang, i-pad mini, B&O Fernseher mit Apple-TV ausgestattet und sehr geschmackvoll eingerichtet.
Sie verfügen über sämtlichen Komfort inklusive gratis «maxibar» (Snacks, alkoholfreie Getränke, Fruchtsäfte, Bier, wird täglich aufgefüllt) und Espressomaschine. Sie werden mit einem Butler-Service umsorgt.
Lawan Thai Villa (7): Die sieben Villen liegen ruhig an einer Lagune. Sie sind 54 m² gross und haben einen 13 m² grosse Terrasse.
Sanchaya Suite (13): Die 94 m² grossen Suiten mit 20 m² grosser Veranda und separatem Wohnzimmer befinden sich auf der oberen Etage des «The Great House»'s.
ab CHF 261.– / pro Person
Loading map...