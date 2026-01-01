Das im 2013 eröffnete Resort wurde im November 2023 renoviert und umfasst insgesamt 29 luxuriöse Villen und Suiten sowie eine Privatresidenz. Die Suiten sind im «The Great House» untergebracht und die Villen verteilen sich auf das «Lawan Village» und die übrige schöne Gartenanlage. Sämtliche Unterkünfte sind mit hochwertigen Materialien und modernster Technologie wie gratis Internetzugang, i-pad mini, B&O Fernseher mit Apple-TV ausgestattet und sehr geschmackvoll eingerichtet.

Sie verfügen über sämtlichen Komfort inklusive gratis «maxibar» (Snacks, alkoholfreie Getränke, Fruchtsäfte, Bier, wird täglich aufgefüllt) und Espressomaschine. Sie werden mit einem Butler-Service umsorgt.

Lawan Thai Villa (7): Die sieben Villen liegen ruhig an einer Lagune. Sie sind 54 m² gross und haben einen 13 m² grosse Terrasse.

Sanchaya Suite (13): Die 94 m² grossen Suiten mit 20 m² grosser Veranda und separatem Wohnzimmer befinden sich auf der oberen Etage des «The Great House»'s.