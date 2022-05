Malaysia Hochzeitsreisen

Malaysia - ein Land zum Verlieben

Falls sie sich dafür entscheiden, Ihre Flitterwochen in Malaysia zu verbringen, erwarten Sie sehr viele Sehenswürdigkeiten, deren Besuch sich lohnt. Ein Ort, dessen Schönheit Sie bei einem Aufenthalt in Malaysia unbedingt geniessen sollten, ist die malerische Datai Bay an der Strasse von Malakka. Ebenfalls landschaftlich herausragend ist die Insel Langkawi, auf der es aber auch viele Attraktionen gibt. Weitere Destinationen, an denen Sie in Malaysia einen schönen Honeymoon verbringen können, sind Terengganu und Kota Kinabalu. Eine romantische Atmosphäre und viele Gelegenheiten Ihre Zweisamkeit zu zelebrieren, machen Malaysia zu einem Ziel für Liebende, an dem Sie insbesondere kurz nach einer Hochzeit eine traumhafte Zeit erwartet.