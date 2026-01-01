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    Phu Chee Dow, Thailand  

Laos Rundreisen länderübergreifend vom Spezialisten

Die faszinierendsten Länder Südostasiens erleben

Wenn Sie sich auf einer Rundreise befinden und Laos erkunden, kombinieren Sie Reisen durch das Land doch einfach auch mit Ausflügen in die Nachbarländer Vietnam oder Thailand! Nutzen Sie die Möglichkeit, die herausragendsten Orte mehrerer Länder zu besuchen und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um alles über länderübergreifende Laos Rundreisen zu erfahren. Ferien in Laos sind wie dafür gemacht, die angrenzenden Gebiete miteinzubeziehen. Ein weiteres beeindruckendes Land, welches Sie von Laos aus gut erreichen können, ist Burma. Hier warten ebenfalls viele interessante Sehenswürdigkeiten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!

Icon map6 Tage
Auf dem Mekong nach Luang Prabang
ab CHF 1650.– / pro Person
ab Chiang Mai bis Luang Prabang
Highlights: Bezaubernde Bergdörfer im Norden, Berühmtes Goldenes Dreieck, Älteste königliche Hauptstadt, Flussfahrt...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map7 Tage
Überland von Südlaos nach Angkor
ab CHF 1950.– / pro Person
ab Pakse bis Siem Reap
Highlights: Unterhaltsame Roller-Tour in Pakse, Prächtiges Bolaven Plateau, Besuch einer Kaffee-Kooperative,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Flussfahrten auf dem Mekong

Die Schönheit von Laos auf einer Mekong-Flussrundreise erleben

Reiseinformationen

Einreise, Reisezeit, Landkarte, Trinkgelder und weitere Reisetipps

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