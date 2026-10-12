Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Bhaya Legend» Privatboot 3D ab Hanoi
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Bhaya Legend» Privatboot 3D ab Hanoi
ab CHF 1080.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights:
- Imposante Höhlensysteme
- Traumhafte Karstlandschaften
- Sich an Bord eine Massage gönnen
- Butlerservice
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hanoi – Halong Bucht (M, A)
Sie werden in Ihrem Hotel abgeholt und fahren mit einem Privattransfer der Bhaya Cruises in cirka 2 ½ Stunden zur Halong Bucht. An Bord Ihrer Dschunke starten Sie zu einem einmaligen Erlebnis. Durch ein Labyrinth von Tausenden von Kalksteinfelsen kann man sich vom Sonnendeck aus einen Einblick in eine mystische Welt verschaffen. Am Nachmittag besuchen Sie eine imposante Höhle mit uralten Stalaktiten sowie einem beeindruckenden Panoramablick über die Bucht.
Anschliessend tauchen Sie per Ruderboot oder Kajak tiefer in die Halong Bucht ein und gleiten zwischen aufragenden Kalksteinfelsen und versteckten Landschaften hindurch. Zurück auf dem Boot lernen Sie unter der Anleitung des Küchenchefs vietnamesische Spezialitäten zu zubereiten. Geniessen Sie den Sonnenuntergang vom Deck aus, während das Schiff langsam zu seinem Ankerplatz für die Nacht schippert.
2. Tag Halong Bucht (F, M, A)
Am Morgen erkunden Sie per Kajak oder Ruderboot eines der besterhaltenen schwimmenden Dörfer der Bucht. Zurück an Bord geniessen Sie eine Ruhepause und ein köstliches Mittagessen. Nachmittags besuchen Sie eine beeindruckende Höhle mit Stalaktiten und Stalagmiten, bevor Sie an einem idyllischen Strand Zeit für ein erfrischendes Bad oder einfach Entspannung in der Sonne finden. Zurück auf dem Schiff werden Sie mit einem Fussbad vor dem Abendessen verwöhnt.
3. Tag Halong Bucht – Hanoi (F)
Sie haben Gelegenheit beim morgendlichen Tai Chi mitzumachen und die wunderschöne Bucht bei Sonnenaufgang zu geniessen. Nach einem ausgiebigen Brunch erreichen Sie im Laufe des Vormittags Ihren Ausgangspunkt. Rückfahrt nach Hanoi und Transfer in Ihr Hotel, wo Sie im Laufe des Nachmittags ankommen werden.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einer Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Suite
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Hanoi
- Englisch sprechende Crew auf Privatboot
- Privattransfers ohne Reiseleitung
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder und Hafengebühren
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 1080.– / pro Person