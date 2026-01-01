Awei Pila Resort
Mergui Archipel
Beschreibung
Einleitung
Geschwungener Infinity-Pool am Strand mit Sicht auf das Meer und die bewaldeten Hänge der Insel, kleines Spa-Angebot, PADI Tauchcenter mit diversen Tauchpackages. Bootsfahrten und Ausflüge zu den einsamen Stränden der Gegend werden gegen Gebühr gerne vom engagierten Resortteam organisiert. Schnorcheln, Kajak, Stand Up Paddling beim Resort, Dschungelspaziergänge und -wanderungen werden gratis angeboten.
Geschwungener Infinity-Pool am Strand mit Sicht auf das Meer und die bewaldeten Hänge der Insel, kleines Spa-Angebot, PADI Tauchcenter mit diversen Tauchpackages. Bootsfahrten und Ausflüge zu den einsamen Stränden der Gegend werden gegen Gebühr gerne vom engagierten Resortteam organisiert. Schnorcheln, Kajak, Stand Up Paddling beim Resort, Dschungelspaziergänge und -wanderungen werden gratis angeboten.
Lage: Abgeschieden am nördlichsten Strand der Insel Kyun Pila in einer schönen Bucht mit feinem Sand.
Die Speedboat-Fahrt Kawthaung - Kyun Pila dauert 2 ½ - 3 Stunden (täglich planmässiger Speedboat-Transfer). Je nach Saison legt das Boot im Osten der Insel (mit Buggy-Fahrt zum Resort) oder direkt beim Resort an. Auf Kyun Pila gibt es zwei kleinere Siedlungen.
Angebot
Offenes Restaurant mit Meersicht, welches internationale sowie burmesische Menüs einschliesslich frischem Fisch und Meeresfrüchten serviert. Dazu werden möglichst oft auf der Insel selbst angebaute Zutaten verwendet. Gemütlicher Bar-/Lounge-Bereich mit schöner Sicht zum Sonnenuntergang.
Zimmer
Die 24 Zeltzimmer (59 m² inkl. Aussenbereich) sind zweireihig entlang des Strandes platziert. Sie unterscheiden sich einzig durch direkte Strandlage oder einer leicht zurückversetzten Lage in der zweiten Reihe. Die Unterkünfte bestehen aus einem Jurten-förmigen Schlafzimmer aus einer leichten, lichtdurchfluteten Holz- und Baumwollkonstruktion, solidem Holzboden, einer Terrasse mit Liegen und einem Bad mit Aussendusche. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang (zeitweise schwaches Signal), Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn (kein Telefonsignal).
Seaview (Row 2) (14): In zweiter Reihe zurückversetzt im Garten gelegen, teilweise mit etwas Meersicht.
Beachfront Seaview (10): In der ersten Reihe mit direktem Strandzugang und toller Aussicht auf die Bucht und das Meer.
Seaview (Row 2) (14): In zweiter Reihe zurückversetzt im Garten gelegen, teilweise mit etwas Meersicht.
Beachfront Seaview (10): In der ersten Reihe mit direktem Strandzugang und toller Aussicht auf die Bucht und das Meer.
Preis auf Anfrage
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