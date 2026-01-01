Die 14 Unterkünfte mit Holz und natürlich erdigen Farben liegen perfekt eingebettet in die üppige, tropische Vegetation. Sie bieten eine fantastische Sicht auf das türkisschimmernde Wasser der Andamanensee. Das Eco-­Resort wurde unter Berücksichtigung höchster Nach­­hal­tig­­keitsaspekte konzipiert und bietet gleichzeitig den Komfort eines Luxus-Hideaways. Auf Klimaanlagen wird bewusst verzichtet, geschickt platzierte Fenster und Decken­ventilatoren sorgen trotzdem für angenehme Temperaturen und eine na­tür­­liche Belüftung.

Im Resort gibt es Internetzugang (gratis), jedoch kein Telefonsignal, Minibar und Föhn.

Treetop Villa (3): Die 52 m² grossen Zimmer in den Baum­kronen bieten Romantik pur. Von Ihrer privaten Terrasse geniessen Sie einen umwerfenden Blick auf die Bucht. Gross­zügiger Schlaf­bereich und Badezimmer mit Aussen­dusche.

Tented Beach Villa (11): Wenige Schritte vom Meer entfernt stehen diese mit 140 m² grosszügig und wunderschön gestalteten Luxuszelt-Unterkünfte.

Sie haben einen Holz­boden, ein tiefliegendes, romantisches Himmelbett und einen grossen Wohnbereich. Zwei Terrassen bieten traumhafte Ausblicke auf das Meer und die Möglichkeit, im Dschungel nach Tieren Ausschau zu halten und den Geräuschen der Natur zu lauschen. Halboffenes Badezimmer mit Aussendusche.