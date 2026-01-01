Wa Ale
Mergui Archipel
Beschreibung
Einleitung
Tauch- und Bootsausflüge zu kleinen Inseln (beides gegen Gebühr), Dschungeltrekkings in der intakten Natur, Tierbeobachtungen, Kajak und Stand Up Paddling in den Mangroven (gratis), Schnorcheln. Zudem gibt es Yoga, einen kleinen Fitnessbereich sowie ein Schildkröten- und Inselschutzprojekt, wo sich Interessierte informieren können. Traditionelle burmesische Massagen erhalten Sie in Ihrer Unterkunft (gegen Gebühr). Kein Swimmingpool.
Lage
Auf der unbewohnten Insel Wa Ale im Lampi Marine National Park am Rande des Dschungels und direkt am langen, feinsandigen Turtle Beach. Die Fahrt mit dem hoteleigenen Speedboat zwischen Kawthaung und Wa Ale dauert je nach Wind- und Wetterverhältnissen 1 ¾ - 2 Stunden.
Angebot
Im nach allen Seiten offenen, stilvollen Hauptrestaurant werden Ihnen täglich wechselnde, kreative und personalisierte Menüs aus frischen Zutaten aus der Region, vom eigenen Biogarten und aus nachhaltig gefangenen Meeresfrüchten serviert. Es erwarten Sie eine gesunde, köstliche Mischung aus südostasiatischer und mediterraner Küche und dazu der Ausblick auf den Strand und das Meer. Im gemütlichen «River Café & Bar» geniessen Sie leichte Küche und Cocktails bei märchenhaften Sonnenuntergängen.
Zimmer
Im Resort gibt es Internetzugang (gratis), jedoch kein Telefonsignal, Minibar und Föhn.
Die 14 Unterkünfte mit Holz und natürlich erdigen Farben liegen perfekt eingebettet in die üppige, tropische Vegetation. Sie bieten eine fantastische Sicht auf das türkisschimmernde Wasser der Andamanensee. Das Eco-Resort wurde unter Berücksichtigung höchster Nachhaltigkeitsaspekte konzipiert und bietet gleichzeitig den Komfort eines Luxus-Hideaways. Auf Klimaanlagen wird bewusst verzichtet, geschickt platzierte Fenster und Deckenventilatoren sorgen trotzdem für angenehme Temperaturen und eine natürliche Belüftung.
Im Resort gibt es Internetzugang (gratis), jedoch kein Telefonsignal, Minibar und Föhn.
Treetop Villa (3): Die 52 m² grossen Zimmer in den Baumkronen bieten Romantik pur. Von Ihrer privaten Terrasse geniessen Sie einen umwerfenden Blick auf die Bucht. Grosszügiger Schlafbereich und Badezimmer mit Aussendusche.
Tented Beach Villa (11): Wenige Schritte vom Meer entfernt stehen diese mit 140 m² grosszügig und wunderschön gestalteten Luxuszelt-Unterkünfte.
Sie haben einen Holzboden, ein tiefliegendes, romantisches Himmelbett und einen grossen Wohnbereich. Zwei Terrassen bieten traumhafte Ausblicke auf das Meer und die Möglichkeit, im Dschungel nach Tieren Ausschau zu halten und den Geräuschen der Natur zu lauschen. Halboffenes Badezimmer mit Aussendusche.
Preis auf Anfrage
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