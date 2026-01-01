Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Wa Ale

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Mergui Archipel

Hier erwartet Sie ein Inselerlebnis wie man es sich schöner nicht ausmalen könnte. Das Konzept dieses Resorts ist vorbildlich und ein Teil der Einnahmen fliesst in die «Lampi Foundation», wodurch jeder Gast auch deren Projekte unterstützt. Die Natur steht hier an allererster Stelle und dementsprechend unberührt ist die Umgebung. Doch es ist nicht nur die idyllische, private Lage, welche dieses Resort so paradiesisch macht, sondern auch der sehr persönliche Service der auf­merk­samen Mitarbeiter, die keinen Gäste­wunsch unerfüllt lassen. Wir empfehlen einen Aufenthalt von mindestens vier Nächten.

Beschreibung

Einleitung
Tauch- und Bootsausflüge zu kleinen Inseln (beides gegen Gebühr), Dschungeltrekkings in der intakten Natur, Tierbeobachtungen, Kajak und Stand Up Paddling in den Mangroven (gratis), Schnorcheln. Zudem gibt es Yoga, einen kleinen Fitnessbereich sowie ein Schild­kröten- und Inselschutzprojekt, wo sich Interessierte informieren können. Traditionelle burmesische Massagen erhalten Sie in Ihrer Unterkunft (gegen Gebühr). Kein Swim­ming­­pool.
Lage
Auf der unbewohnten Insel Wa Ale im Lampi Marine National Park am Rande des Dschungels und direkt am langen, feinsandigen Turtle Beach. Die Fahrt mit dem hoteleigenen Speedboat zwischen Kawthaung und Wa Ale dauert je nach Wind- und Wetterverhältnissen 1 ¾ - 2 Stunden.
Angebot
Im nach allen Seiten offenen, stilvollen Hauptrestaurant werden Ihnen täglich wechselnde, kreative und personalisierte Menüs aus frischen Zutaten aus der Region, vom eigenen Biogarten und aus nachhaltig gefangenen Meeresfrüchten serviert. Es erwarten Sie eine gesunde, köstliche Mischung aus südostasiatischer und mediterraner Küche und dazu der Ausblick auf den Strand und das Meer. Im gemütlichen «River Café & Bar» geniessen Sie leichte Küche und Cocktails bei märchenhaften Sonnenuntergängen.
Zimmer

Die 14 Unterkünfte mit Holz und natürlich erdigen Farben liegen perfekt eingebettet in die üppige, tropische Vegetation. Sie bieten eine fantastische Sicht auf das türkisschimmernde Wasser der Andamanensee. Das Eco-­Resort wurde unter Berücksichtigung höchster Nach­­hal­tig­­keitsaspekte konzipiert und bietet gleichzeitig den Komfort eines Luxus-Hideaways. Auf Klimaanlagen wird bewusst verzichtet, geschickt platzierte Fenster und Decken­ventilatoren sorgen trotzdem für angenehme Temperaturen und eine na­tür­­liche Belüftung.

Im Resort gibt es Internetzugang (gratis), jedoch kein Telefonsignal, Minibar und Föhn.
Treetop Villa (3): Die 52 m² grossen Zimmer in den Baum­kronen bieten Romantik pur. Von Ihrer privaten Terrasse geniessen Sie einen umwerfenden Blick auf die Bucht. Gross­zügiger Schlaf­bereich und Badezimmer mit Aussen­dusche.
Tented Beach Villa (11): Wenige Schritte vom Meer entfernt stehen diese mit 140 m² grosszügig und wunderschön gestalteten Luxuszelt-Unterkünfte.

Sie haben einen Holz­boden, ein tiefliegendes, romantisches Himmelbett und einen grossen Wohnbereich. Zwei Terrassen bieten traumhafte Ausblicke auf das Meer und die Möglichkeit, im Dschungel nach Tieren Ausschau zu halten und den Geräuschen der Natur zu lauschen. Halboffenes Badezimmer mit Aussendusche.

Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen