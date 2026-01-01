Mit viel Holz gebautes Resort mit 154 Zimmern. Die 40 m² grossen Garden Cottages verfügen über Dusche, Klima­anlage/Heizung, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­bar und Safe. Die neueren Deluxe Zimmer sind etwas grösser und moderner. Die schönen Royal Villen Lake Front sind beim Was­ser gebaut. Restaurant mit Shan und Myanmar Menüs, Bar, Swimmingpool, Spa, kleiner Fitnessraum, Veloverleih. Am Ost­ufer des Sees gelegen, eine Fahrstunde zum Flughafen Heho, 20 Minuten zur Bootsstelle in Nyaung Shwe. Schöne Sonnen­untergänge mit den malerischen Shan Bergen im Hin­ter­grund.