Inle Resort & Spa
Inle Lake
Beschreibung
Einleitung
Mit viel Holz gebautes Resort mit 154 Zimmern. Die 40 m² grossen Garden Cottages verfügen über Dusche, Klimaanlage/Heizung, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe. Die neueren Deluxe Zimmer sind etwas grösser und moderner. Die schönen Royal Villen Lake Front sind beim Wasser gebaut. Restaurant mit Shan und Myanmar Menüs, Bar, Swimmingpool, Spa, kleiner Fitnessraum, Veloverleih. Am Ostufer des Sees gelegen, eine Fahrstunde zum Flughafen Heho, 20 Minuten zur Bootsstelle in Nyaung Shwe. Schöne Sonnenuntergänge mit den malerischen Shan Bergen im Hintergrund.
Preis auf Anfrage
Loading map...