Ein spezielles Resort, inspiriert von der Architektur euro­päi­scher Klöster, mit Bögen und Gängen, umgeben von viel Grün am Ostufer des Sees. Der architektonische Bezug zum beschaulichen Klosterleben sorgt für ein spezielles Ambiente und macht den Aufenthalt zu einem nicht alltäglichen Erlebnis. 94 Zimmer (ab 40 m²), luftig und grosszügig konzipiert, in zwei- und dreistöckigen Gebäuden mit Gartensicht. Provost Junior Suite (66 m²) mit Garten- oder Seesicht. Res­taurant mit Shan und westlicher Küche, Spa. Die Fahrzeit zum Flughafen Heho beträgt eine Stunde und nach Nyaung Shwe rund 30 Boots­minuten.