Sanctum Inle Resort
Inle Lake
Beschreibung
Einleitung
Ein spezielles Resort, inspiriert von der Architektur europäischer Klöster, mit Bögen und Gängen, umgeben von viel Grün am Ostufer des Sees. Der architektonische Bezug zum beschaulichen Klosterleben sorgt für ein spezielles Ambiente und macht den Aufenthalt zu einem nicht alltäglichen Erlebnis. 94 Zimmer (ab 40 m²), luftig und grosszügig konzipiert, in zwei- und dreistöckigen Gebäuden mit Gartensicht. Provost Junior Suite (66 m²) mit Garten- oder Seesicht. Restaurant mit Shan und westlicher Küche, Spa. Die Fahrzeit zum Flughafen Heho beträgt eine Stunde und nach Nyaung Shwe rund 30 Bootsminuten.
Preis auf Anfrage
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