Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort
Bagan
Beschreibung
Einleitung
Ideal gelegenes Mittelklasshotel direkt am Ufer des Irrawaddy Flusses und in Gehdistanz zu den historischen Tempeln und Pagoden von Bagan. Die 127 Zimmer verteilen sich über die weitläufige Gartenanlage. Alle verfügen über ein kleines Bad mit Dusche oder Badewanne, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher sowie eine Veranda mit Sicht in den Garten oder zum Fluss. Restaurant mit lokaler und internationaler Küche, Bar, Spa, Veloverleih. Vom grossen Swimmingpool und dem Restaurant bietet sich ein toller Ausblick über den Fluss. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 20 Minuten.
Preis auf Anfrage
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