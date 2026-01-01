The Hotel @ Tharabar Gate
Bagan
Beschreibung
Einleitung
Ideal gelegenes Hotel bei den historischen Tempeln von Bagan. Von hier aus können Sie abends noch einen Spaziergang zum schön beleuchteten Ananda Tempel unternehmen. Gepflegte Gartenanlage und Swimmingpool mit Schatten spendenden Bäumen. Die 84 Zimmer mit kleiner Terrasse sind ebenerdig gebaut, mit Holzboden und burmesischen Möbeln eingerichtet und ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe. Restaurant mit asiatischen und westlichen Menüs. Spa, gratis Veloverleih. Fahrzeit zum Flughafen rund 15 Minuten.
Preis auf Anfrage
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