Ideal gelegenes Hotel bei den historischen Tempeln von Bagan. Von hier aus können Sie abends noch einen Spa­zier­gang zum schön beleuchteten Ananda Tempel unternehmen. Gepflegte Gartenanlage und Swimming­pool mit Schatten spendenden Bäumen. Die 84 Zim­mer mit kleiner Terrasse sind ebenerdig gebaut, mit Holzboden und burmesischen Möbeln eingerichtet und ausgestattet mit Klimaa­nlage, Fern­seher, Tele­fon, gratis Inter­net­zu­gang, Mini­bar und Safe. Restaurant mit asiatischen und westlichen Menüs. Spa, gratis Velo­verleih. Fahrzeit zum Flug­hafen rund 15 Mi­nuten.