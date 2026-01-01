Das Popa Garden Resort bietet eine schöne Aussicht zum Mount Popa und ist von einem gepflegten Garten umgeben. Es verfügt über einen Swimmingpool sowie das «Serenity» Spa. Im «Sandague» Restaurant werden asiatische und europäische Gerichte serviert. Die Deluxe Zimmer sind in drei Gebäuden untergebracht, die Villen sind freistehend. Alle 23 Zimmer verfügen über ein Badezimmer mit Bad/Dusche (Villen zusätzlich mit Badewanne), Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe. Der 9-Loch Golfplatz mit Sicht zum Mount Popa befindet sich direkt nebenan. Die Fahrzeit von Bagan beträgt rund eine Stunde.