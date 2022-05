Spektakuläre Bali Rundreisen

Die Götterinsel

Mystik, Kultur und Luxus

Auf unseren Rundreisen durch Bali werden Sie von einem kompetenten Reiseleiter begleitet. Dabei erfahren Sie nicht nur viel über die touristischen Zentren von Kuta und die Hauptstadt Denpasar. Sie besuchen auch die traumhaften Ziele, für die Bali bekannt ist. Während Ihrer Bali Reise beobachten Sie Delfine, Sie erleben die Affenwälder und Tempelanlagen, die im Wasser gebaut wurden. Sie werden sachkundig durch Reisfelder geführt, baden am schwarzen Strand von Lovina und werden garantiert dem Zauber von Ubud erliegen. Hier tauchen Sie tief in die balinesische Kultur ein und entspannen im Yogazentrum oder in einem der zahlreichen Spas.