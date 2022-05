Traumhafte Bali Badeferien

Für all jene, die Ferien im Sommer vor allem mit Sonne, Strand und Meer verbinden, sind Badeferien auf Bali genau die richtige Wahl. Die Strände Balis sind die absoluten Hotspots für Surfer und alle Arten von Wassersport. Wer auf Bali Ferien plant, kommt an den wunderschönen Stränden trotz der anderen zahlreichen Sehenswürdigkeiten nicht vorbei. Einige Strände sind eher für erfahrene Sportler geeignet, die eine starke Brandung und hohe Wellen bevorzugen. Daneben gibt es aber auch ausreichend flach abfallende Strände mit ruhigerem Wasser, die sich ideal für Badeferien für Familien eignen. An allen Badestränden werden Sie in Restaurants und Imbissständen mit leckeren Gerichten aus der balinesischen Küche verwöhnt. An den zahlreichen Bars können Sie am Abend den Sonnenuntergang bei einem Sunset Drink geniessen. Unsere Bali-Spezialisten kennen sich gut aus und haben die richtigen Empfehlungen für Sie parat.