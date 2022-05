Dubai Luxushotels

Dubai Reise

Hotels und Resorts mit zahlreichen Annehmlichkeiten

Der Blick über den Persischen Golf wird Sie begeistern. Sehr zu empfehlen ist das 6-Sterne-Hotel Atlantis. The Palm ist eine künstlich angelegte Insel mit vielen Luxusunterkünften. Auch Feriengäste, die mit ihren Kindern anreisen, kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten. In der Aquarienwelt gibt es über 65.000 Fischarten zu bewundern und zu bestaunen.

Wenn Ihnen ein Aufenthalt in Dubai noch nicht ausreicht, sollten Sie sich mit dem Mietauto auf den Weg in den Oman begeben. Sollten Sie diesbezüglich weitere Informationen benötigen, können Sie sich natürlich gerne an unsere Spezialisten wenden.

Erstklassige Ausstattung in den Luxushotels

Nach Hotels der Superlative werden Sie hier garantiert nicht sehr lange suchen müssen. Eine weitere gute Adresse ist das Arabian Court at One & Only Royal Mirage. Hier ist tatsächlich alles Gold, was glänzt. Es wird Ihnen bei einem Aufenthalt in diesem Luxushotel an nichts fehlen. Die Rooftop-Terrasse sollten Sie keinesfalls verpassen.