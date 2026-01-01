Direkt am langen, feinsandigen Strand und neben dem Schwesterhotel Bluebay Beach Resort & Spa verbindet das Resort traditionelle, inseltypische Architektur mit einer lebendigen Atmosphäre. Für kulinarische Abwechslung sorgen das Mwambao Restaurant mit internationalen Spezialitäten, das The Kivuli Grill mit asiatischer Fusionsküche sowie eine Bar. Drei Pools laden zum Schwimmen und Relaxen ein. Gäste können zudem auch die Einrichtungen des Bluebay Beach Resort, darunter den Kids Club, das Fitnesscenter, Sportangebote und Spa nutzen. Abends sorgen Live-Musik und kulturelle Darbietungen für Unterhaltung.