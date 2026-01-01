Sultan Sands Island Resort & Spa
Zanzibar Ostküste
Beschreibung
Einleitung
Direkt am langen, feinsandigen Strand und neben dem Schwesterhotel Bluebay Beach Resort & Spa verbindet das Resort traditionelle, inseltypische Architektur mit einer lebendigen Atmosphäre. Für kulinarische Abwechslung sorgen das Mwambao Restaurant mit internationalen Spezialitäten, das The Kivuli Grill mit asiatischer Fusionsküche sowie eine Bar. Drei Pools laden zum Schwimmen und Relaxen ein. Gäste können zudem auch die Einrichtungen des Bluebay Beach Resort, darunter den Kids Club, das Fitnesscenter, Sportangebote und Spa nutzen. Abends sorgen Live-Musik und kulturelle Darbietungen für Unterhaltung.
Zimmer
Die im afrikanischen Stil gebauten Pwani Zimmer bieten Dusche, Fön, Klimaanlage, Safe, Kühlschrank, TV und eine kleine Veranda mit Blick in den tropischen Garten. Die Bahari Ocean View Zimmer liegen weiter vorne und näher zum Strand.
Gratis-Sport
Tischtennis, Billard, Fitnesscenter, Kajak, Beachvolleyball, Tennis beim benachbarten Bluebay Beach Resort & Spa.
Sport gegen Gebühr
Schnorcheln, Tauchen (PADI-Tauchschule), Windsurfen, Hochseefischen beim benachbarten Bluebay Beach Resort & Spa.
ab CHF 121.– / pro Person
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