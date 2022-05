Durban, Umhlanga & Ballito Reisen

Die am Indischen Ozean gelegene Stadt Durban hat viel zu bieten. Sie ist nicht nur die drittgrösste Metropole des Landes, sondern auch ein Reiseziel, an dem Sie viel unternehmen können. Neben der eigentlichen Stadt Durban, locken auch die in der Nähe gelegenen Badeorte Umhlanga und Ballito. Egal, ob Sie Ballito mit seinen Golfplätzen und Surfspots kennenlernen möchten oder lieber in Umhlanga hervorragende Restaurants und Resorts besuchen, diese Region Südafrikas ist sehr reizvoll. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um Durban schon bald zu erkunden.