Luangwa River Camp
South Luangwa
Beschreibung
Lage
Das Luangwa River Camp liegt innerhalb einer privaten Konzession direkt am Ufer des Luangwa Flusses.
Angebot
Der Hauptbereich liegt erhöht auf Holzdecks mit einem wunderschönen Blick auf den Luangwa Fluss. Das Camp bietet den Gästen eine Lounge, ein offener Bar-/Essbereich, wo Sie die Köstlichkeiten unter dem afrikanischen Sternenhimmel einnehmen können, sowie einen Pool für eine angenehme Abkühlung. Es werden Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Buschwanderungen und Besuche in ein lokales Dorf angeboten.
Zimmer
Die 5 Bush Suiten sind alle einzigartig dekoriert und haben weit zu öffnende Fronttüren. Von der Terrasse aus bietet sich ein malerischer Blick auf den Fluss.
Preis auf Anfrage
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