Der Hauptbereich liegt erhöht auf Holzdecks mit einem wunderschönen Blick auf den Luangwa Fluss. Das Camp bietet den Gästen eine Lounge, ein offener Bar-/Essbereich, wo Sie die Köstlichkeiten unter dem afrikanischen Sternenhimmel einnehmen können, sowie einen Pool für eine angenehme Abkühlung. Es werden Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Buschwanderungen und Besuche in ein lokales Dorf angeboten.