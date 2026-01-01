Sanctuary Puku Ridge Camp
South Luangwa
Beschreibung
Einleitung
Luxus in einem ruhigen und abgeschiedenen Teil des South Luangwa Nationalparks.
Lage
Das Camp liegt mitten im South Luangwa Nationalpark am Fusse eines Hügels mit Blick über eine Schwemmebene mit einem gut besuchten Wasserloch.
Angebot
Der grosse Hauptbereich bietet einen fantastischen Ausblick über die Ebene. Die Mahlzeiten werden auf einer Terrasse unter den Bäumen eingenommen. Gleich unterhalb der Terrasse befindet sich ein Hide welche fantastische Tieraufnahmen ermöglicht. Das Camp ist im modernen afrikanischen Stil eingerichtet und in warmen Erdtönen gehalten. Auf Tages- und Nachtpirschfahrten sowie Buschwanderungen kommen Sie hier der unglaublichen Tierwelt sehr nahe.
Zimmer
Die 8 grosszügigen Zimmer sind modern in hellen Tönen eingerichtet und sind mit Klimaanlage, Deckenventilatoren, Minibar, Kaffee-/Teekocher und WIFI ausgestattet. Das Badezimmer verfügt über eine grosse Badewanne mit Aussicht. Die private Terrasse ist teilweise überdeckt und verfügt über eine gemütliche Sitzecke, eine Aussendusche sowie einen Plungepool mit Blick über die Ebene. Das Highlight ist das Sternenbett über dem Zimmer, welches über eine Treppe erreichbar ist.
Preis auf Anfrage
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