Beschreibung

Einleitung Luxus in einem ruhigen und abgeschiedenen Teil des South Luangwa Nationalparks.

Lage Das Camp liegt mitten im South Luangwa Nationalpark am Fusse eines Hügels mit Blick über eine Schwemmebene mit einem gut besuchten Wasserloch.

Angebot Der grosse Hauptbereich bietet einen fantastischen Ausblick über die Ebene. Die Mahlzeiten werden auf einer Terrasse unter den Bäumen eingenommen. Gleich unterhalb der Terrasse befindet sich ein Hide welche fantastische Tieraufnahmen ermöglicht. Das Camp ist im modernen afrikanischen Stil eingerichtet und in warmen Erdtönen gehalten. Auf Tages- und Nachtpirschfahrten sowie Buschwanderungen kommen Sie hier der unglaublichen Tierwelt sehr nahe.