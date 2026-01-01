Beschreibung

Lage Das elegante Camp mit Blick auf den Fluss bietet Entspannung und Abenteuer zugleich. Das Toka Leya Camp überblickt den mächtigen Zambezi Fluss und liegt im Mosi-Oa-Tunya Nationalpark. Die Victoria Fälle liegen ca. 12 Kilometer entfernt.

Angebot Ein Holzsteg führt zum Hauptbereich, wo ein kleiner Pool zur Verfügung steht. Es stehen viele Aktivitäten zur Auswahl, wie z. B. Ausflüge zu den Victoria Fällen, Wildbeobachtungsfahrten oder Bootsfahrten zum Sonnenuntergang. Die Lodge verfügt auch über einen Spa.