Toka Leya Camp
Livingstone
Beschreibung
Lage
Das elegante Camp mit Blick auf den Fluss bietet Entspannung und Abenteuer zugleich. Das Toka Leya Camp überblickt den mächtigen Zambezi Fluss und liegt im Mosi-Oa-Tunya Nationalpark. Die Victoria Fälle liegen ca. 12 Kilometer entfernt.
Angebot
Ein Holzsteg führt zum Hauptbereich, wo ein kleiner Pool zur Verfügung steht. Es stehen viele Aktivitäten zur Auswahl, wie z. B. Ausflüge zu den Victoria Fällen, Wildbeobachtungsfahrten oder Bootsfahrten zum Sonnenuntergang. Die Lodge verfügt auch über einen Spa.
Zimmer
Die 12 grossen Zelte des Camps sind im typischen Safaristil eingerichtet und auf einer erhöhten Holzplattform errichtet. Im schönen afrikanischen Dekor gehalten, verfügen die Zelte über Holzfussboden, Ventilator, Badezimmer mit Dusche/WC und ein grossflächiges Aussichtsdeck.
Preis auf Anfrage
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