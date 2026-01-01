Thorntree River Lodge
Livingstone
Beschreibung
Lage
Die Thorntree River Lodge liegt direkt am Zambezi Fluss im Mosi-Oa-Tunya Nationalpark. Nur 20 Fahrminuten von den Victoria Fällen entfernt bietet sie einen spektakulären Blick über den Fluss.
Angebot
Der grosszügig und einladende Hauptbereich ist mit afrikanischen Elementen eingerichtet und bietet einen uneingeschränkten Blick auf den Zambezi. Die köstlichen Mahlzeiten werden auf der Terrasse unter schattenspenden Bäumen oder im stilvoll eingerichteten Restaurantbereich eingenommen. Am Abend werden leckere Drinks an der grosszügigen Feuerstelle, mit Blick auf den afrikanischen Sternenhimmel, serviert. Ein grosszügiger Pool lädt an heissen Tagen zur Abkühlung ein. Ein Fitnessbereich sowie ein kleiner Spa mit zahlreichen Anwendungen stehen den Gästen zur Verfügung.
WIFI ist in der kleinen Bibliothek verfügbar. Zahlreiche Aktivitäten machen Ihren Aufenthalt zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. Unternehmen Sie spannende Pirschfahrten im Mosi-Oa-Tunya Nationalpark oder erleben Sie bei einem Rhino Tracking Nashörner aus nächster Nähe. Bestaunen Sie die eindrücklichen Victoria Fälle bei einem geführten Ausflug oder wagen Sie sich am frühen Morgen oder am späten Nachmittag bei einer Bootstour auf den Zambezi.
Zimmer
Die 10 Zeltsuiten sind grosszügig geschnitten und sind mit wunderschönen afrikanischen Elementen dekoriert. Gemütliche Sitzecken im Innen- sowie Aussenbereich laden zum Verweilen ein. Die grosse private Terrasse verfügt über einen Plungepool sowie eine Aussendusche mit Blick auf den Fluss. Eine gut ausgestattete Minibar mit Kaffee-/Teekocher lässt keine Wünsche offen. Für Familien stehen zwei Familien-Zeltsuiten zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
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