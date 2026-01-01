Der grosszügig und einladende Hauptbereich ist mit afrikanischen Elementen eingerichtet und bietet einen uneingeschränkten Blick auf den Zambezi. Die köstlichen Mahlzeiten werden auf der Terrasse unter schattenspenden Bäumen oder im stilvoll eingerichteten Restaurantbereich eingenommen. Am Abend werden leckere Drinks an der grosszügigen Feuerstelle, mit Blick auf den afrikanischen Sternenhimmel, serviert. Ein grosszügiger Pool lädt an heissen Tagen zur Abkühlung ein. Ein Fitnessbereich sowie ein kleiner Spa mit zahlreichen Anwendungen stehen den Gästen zur Verfügung.

WIFI ist in der kleinen Bibliothek verfügbar. Zahlreiche Aktivitäten machen Ihren Aufenthalt zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. Unternehmen Sie spannende Pirschfahrten im Mosi-Oa-Tunya Nationalpark oder erleben Sie bei einem Rhino Tracking Nashörner aus nächster Nähe. Bestaunen Sie die eindrücklichen Victoria Fälle bei einem geführten Ausflug oder wagen Sie sich am frühen Morgen oder am späten Nachmittag bei einer Bootstour auf den Zambezi.