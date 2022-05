Abenteuer pur: Namibia Rundreisen

Eine fachkundige Reiseleitung

Für Ihren Komfort

Mit einer kompetenten und ortskundigen Reiseleitung machen Namibia Reisen noch mehr Spass und werden zu einem echten Erlebnis! Denn Sie reisen in der Gruppe auf bewährten, sicheren Routen durch das Land und lassen garantiert keines der touristischen Highlights aus. Von der Busreise über Flugsafaris bis hin zur Premium Reise mit genau dem richtigen Mass an Luxus ist alles möglich! Ihre Reiseführer sind gut geschult, und Sie begeben sich in komfortablen Fahrzeugen auf gut organisierte Namibia Rundreisen. Organisation ist in Namibia wichtig, denn nur so ist es möglich, sicher durch die Wüste zu kommen und trotzdem komfortable Unterkünfte und hervorragende Verpflegung zu geniessen!