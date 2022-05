Sossusvlei und Umgebung

Mit dem Namen Sossusvlei wird eigentlich eine beeindruckende Salzpfanne bezeichnet, die inmitten einer atemberaubend schönen Wüstenlandschaft liegt. Inzwischen ist aber auch die gesamte Region um Sie herum unter dem Namen Sossusvlei bekannt. In diesem Teil Namibias, denn Sie bei einer Rundreise durch Namibia unbedingt besuchen sollten, finden Sie unter anderem karstige Berge und so berühmte Orte, wie das Tal «Dead Vlei», das genauso wie der Sesriem Canyon gerne von Besuchern fotografiert. Wenn es in dieser Gegend regnet, erwartet Sie eine blühende Wüste, was sehr eindrucksvoll ist. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald eine der spektakulärsten Regionen Namibias zu besuchen.