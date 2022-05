Ouarzazate, Skoura & Dadès-Tal

Auf einer Marokko Rundreise gehören die drei Orte Ouarzazate, Skoura und das Dadès-Tal zu den schönsten Etappenzielen. Die historischen Lehmgebäude der Altstadt von Ouarzazarte fügen sich wunderbar in die Landschaft des sandfarbenen Atlasgebirges und den grünen Dattelpalmgärten ein. Sie diente bereits als Filmkulisse, zum Beispiel für «Lawrence von Arabien». Im Tal von Dadès liegt ausserdem die Kleinstadt Skoura, in der die Besucher die Lebensart der Berber erleben können. An diesen Orten gibt es vielfältige Sehenswürdigkeiten von Palästen bis hin zu tiefen Schluchten. Sprechen Sie unsere Marokko Spezialisten für Hinweise zu Unterkünften und Aktivitäten gerne an.