Madagaskar Badeferien

Madagaskar – Öko-Tourismus auf hohem Niveau

Aufgrund seiner an vielen Stellen unberührten Natur ist der Inselstaat Madagaskar ein Paradies für viele Tiere. Aus diesem Grund ist die Region ein beliebtes Ziel bei Naturfreunden, die in ihren Ferien gerne exotische Tiere beobachten. Neben Walen und Delphinen, die vor den Küsten Madagaskars ihre Kreise ziehen, wird die Insel auch von so seltenen Tieren wie den schön anzuschauenden Rotschwanz-Tropikvögeln bevölkert. Wenn Sie sich auf Ihren nächsten Madagaskar Reisen von einer Natur für Geniesser betören lassen möchten, ist ein Abstecher auf die kleine Insel Sainte Marie sehr empfehlenswert. Neben Stränden, die zu den schönsten der Welt gehören, ist vor allem der alte Piratenfriedhof der Insel interessant, da dort einige der bekanntesten Freibeuter der Geschichte ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.