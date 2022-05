Das Land beschenkt seine Feriengäste

Die unendlichen Weiten des Landes lernen Sie schon in den ersten Momenten Ihres Aufenthalts kennen. Schneebedeckte Berge, luxuriöse Lodges und die Tierwelt in den Wildreservaten in Afrika ziehen magisch an. Auf dem Schwarzen Kontinent stehen Safaris an der Tagesordnung. Rund sechzig Nationalparks warten nur darauf von Ihnen besichtigt zu werden. Sie sollten wissen, dass es in den Parks nahezu keine Zäune gibt. Die Tiere können also in ihrer natürlichen Umgebung leben. Kenia ist ein einzigartiges und wunderschönes Land, das seine Feriengäste mit zahlreichen Eindrücken beschenkt.

Masai Mara – Nationalpark mit zahlreichen Tieren

An Ihrer Seite befindet sich natürlich stets ein erfahrener und gut geschulter Guide. Folgen Sie dem Ruf der Wildnis und erleben Sie die Tiere in den Nationalparks hautnah. Im Nationalpark Masai Mara ist der Wildwechsel sehr beeindruckend. Von Zebras bis hin zu Leoparden ist hier alles zu sehen und zu finden. Kenia ist auch die Heimat der Löwen, denen Sie bei den Safaris ebenfalls sehr nahe kommen werden. Erleben Sie die «Big Five» bei einer Kenia Safari.

Am Natronsee warten Flamingos bei den Kenia Reisen

Ein hundert Kilometer langes Tal ist Rift Valley. Hier erwartet Sie eine einzigartige Landschaft und viele Tiere. Nashörner sind im Lake-Nakuru sehr einfach aufzuspüren. Vogelkolonien sind am Natronsee ebenfalls zu bestaunen. Elefanten sind eher im Norden des Landes anzutreffen. Ferien in Kenia sind sicherlich etwas ungewöhnlich und dennoch werden diese immer beliebter. Wenn Sie an der Natur und an der Tierwelt interessiert sind, sind Sie mit Safaris in Kenia auf alle Fälle sehr gut beraten. Erkundigen Sie sich für Reisen und individuellen Safaris ganz einfach bei unseren Spezialisten. Sie werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.