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Insel Ometepe, Nicaragua

Nicaragua Rundreisen

Exklusive Rundreisen durch ein einzigartiges Land

Nicaragua Reisen werden Sie mit positiven Überraschungen beeindrucken: Mit der Fähre können Sie die Vulkaninsel besichtigen und natürlich bietet Ihnen eine Nicaragua Rundreise noch viele weitere interessante Highlights! Der riesige Nicaraguasee ist ein beliebtes Fotomotiv und im Hochland spielt der Kaffee- und Tabakanbau eine bedeutende wirtschaftliche Rolle. In diesem vom Massentourismus noch verschonten Land sammeln Sie zahlreiche spannende Erfahrungen. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, wenn auch Sie an geführten Rundreisen interessiert sind. Es gibt jede Menge zu entdecken in einem der schönsten Länder der Welt!

Unsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Höhepunkte Nicaragua ab Managua: Kathedrale von León
Icon map6 Tage
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Höhepunkte Nicaragua
ab CHF 1730.– / pro Person
ab/bis Managua
Highlights: Vulkan Masaya bei Nacht, Isletas von Granada, Insel Ometepe, Sandboarding auf dem Cerro Negro
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
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Nicaragua Aktiv ab Managua: Nicaragua - Ometepe - Strand mit Blick auf Vulkan
Icon map10 Tage
Nicaragua Aktiv ab Managua: Nicaragua - Strand
Nicaragua Aktiv
Preis auf Anfrage
ab/bis Managua
Highlights: Vulkan Telica und León, Cerro Negro und Sandboarding, Vulkan Mombacho und Masaya, Isla Ometepe und Vulkan...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Individuell anfragen
Nicaragua Komplett ab Managua: Nicaragua - viele Vögel im Wasser
Icon map11 Tage
Nicaragua Komplett ab Managua: Nicaragua - Vulkan Ometepe - Blick auf farbigen Vulkan
Nicaragua Komplett
Preis auf Anfrage
ab/bis Managua
Highlights: Vulkan Cerro Negro & Sandboarding, Solentiname Islands, Vulkan Mombacho & Nebelwald, Vulkan Maderas &...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Individuell anfragen
Pinolero Total ab Managua: Ometepe Vulkan und Meer
Icon map11 Tage
product
Pinolero Total
ab CHF 3060.– / pro Person
ab/bis Managua
Highlights: Vulkan Cerro Negro, Rum & Zigarren in Estelí, Vulkan Masaya bei Nacht, Isla Ometepe
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Individuell anfragen

Badeferien in Nicaragua

Reisen Sie zu den schönsten Stränden in Nicaragua und erholen Sie sich vom stressigen Alltag

Little Corn Island, Nicaragua

Flitterwochen in Nicaragua

Nicaragua eignet sich hervorragend, um romantische Flitterwochen zu verbringen

Paar am Strand, Nicaragua

Kolonialstädte

Erkunden und bestaunen Sie aufregende und geschichtsträchtige Städte in Nicaragua

Granada, Nicaragua

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Mit uns erfahren Sie alles über die aufregende Kultur des Landes

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Geführte Touren durch die schönsten Regionen in Nicaragua

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Laguna de Apoyo, Nicaragua

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