Nicaragua Rundreisen
Exklusive Rundreisen durch ein einzigartiges Land
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Höhepunkte Nicaragua
ab CHF 1730.– / pro Person
ab/bis Managua
Highlights: Vulkan Masaya bei Nacht, Isletas von Granada, Insel Ometepe, Sandboarding auf dem Cerro Negro
6 Tage / 5 Nächte
Nicaragua Aktiv
Preis auf Anfrage
ab/bis Managua
Highlights: Vulkan Telica und León, Cerro Negro und Sandboarding, Vulkan Mombacho und Masaya, Isla Ometepe und Vulkan...
10 Tage / 9 Nächte
Nicaragua Komplett
Preis auf Anfrage
ab/bis Managua
Highlights: Vulkan Cerro Negro & Sandboarding, Solentiname Islands, Vulkan Mombacho & Nebelwald, Vulkan Maderas &...
11 Tage / 10 Nächte
Pinolero Total
ab CHF 3060.– / pro Person
ab/bis Managua
Highlights: Vulkan Cerro Negro, Rum & Zigarren in Estelí, Vulkan Masaya bei Nacht, Isla Ometepe
11 Tage / 10 Nächte
Badeferien in Nicaragua
Reisen Sie zu den schönsten Stränden in Nicaragua und erholen Sie sich vom stressigen Alltag
Flitterwochen in Nicaragua
Nicaragua eignet sich hervorragend, um romantische Flitterwochen zu verbringen