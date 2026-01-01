Kultur in Nicaragua

Nicaragua Kultur und einheimisches Handwerk

Der Markt in Masaya, einer kleinen Stadt zwischen Granada und Managua, ist natürlich nur ein Beispiel: Wenn Sie in Nicaragua reisen, sehen Sie überall Handwerkskunst. Denn viele Dinge des täglichen Bedarfs werden bis heute nach altem Kunsthandwerk gefertigt. Die Rohstoffe und Materialien liefert die Natur, die Farben ebenfalls – so wie bei den herrlich bunten Hängematten, die in Monimbó immer noch von Hand hergestellt werden. Wie wäre es mit einer Rundreise durch Nicaragua mit einem Zwischenstopp für die Masaya Märkte?

Lernen Sie die Hängematten Produktion kennen. Die Hamacas werden auf Wunsch individuell gestaltet – vielleicht wollen Sie eine Hängematte mit eingesticktem Namen als Reiseandenken erwerben?