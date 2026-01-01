Mietwagenrundreise Nicaragua vom Spezialisten
Tropisches Paradies im eigenen Rhythmus erkunden
Vulkane, Kolonialstädte und faszinierende Tiere
Nicaragua Reisen - ein wahres Erlebnis
Warum sollten Sie einen Mietwagen mieten in Nicaragua? Ganz einfach: Nur auf den eigenen vier Rädern sind Sie so unabhängig, dass Sie das Land in Ihrem eigenen Rhythmus erkunden können. Sie entscheiden selbst, ob Sie morgens in der Hauptstadt Managua noch einen Kaffee mehr trinken und vielleicht eine Stunde später abfahren. Wie lange spazieren Sie am Lago de Nicaragua entlang? Besuchen Sie die Insel Ometepe inklusive ihrer zwei Vulkane? Vielleicht gefällt Ihnen die Landschaft so gut, dass Sie länger dort bleiben möchten?
Eine Mietwagenreise ermöglicht Ihnen all diese Freiheiten. Entdecken Sie unbedingt auch das Naturschutzgebiet Rio Indio Maiz: Die kreischenden Affen in den Baumkronen lassen sich von Ihnen genauso wenig beeindrucken wie Jaguar und Puma. Sogar Wildschweine gibt es hier! Am Abend wartet im Hotel ein für Sie reserviertes Zimmer.
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