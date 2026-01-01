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Landschaft, Nicaragua

Mietwagenrundreise Nicaragua vom Spezialisten

Tropisches Paradies im eigenen Rhythmus erkunden

Die Nationalflagge Nicaraguas zeigt Ihnen, was Sie in diesem schönen Land erwartet: ein weisser Streifen Land zwischen zwei blauen Meeren, so ungefähr dürfen Sie sich Nicaragua vorstellen. Die herrlich weissen Sandstrände werden von grünen Hainen gesäumt, die in das tropische Paradies im Landesinneren überleiten. Nicaragua ist das Land zwischen Pazifik und Atlantik, Sie reisen auf Ihren Mietwagentouren in Nicaragua also sprichwörtlich von Strand zu Strand. Sie tauchen ein in den Dschungel am Rio San Juan, bewegen sich durch die schwüle Hitze zwischen Stauden und Farnen, unter Lianen hindurch.

Wussten Sie, dass Ihnen in Nicaragua auf Ihren Reisen etwa zehn Prozent des weltweiten Regenwaldes begegnen? Unsere Nicaragua Spezialisten stellen Ihnen Ihre Tour gerne zusammen! Sie legen Stopps dort ein, wo Sie es wünschen.

Vulkane, Kolonialstädte und faszinierende Tiere

Nicaragua Reisen - ein wahres Erlebnis

Warum sollten Sie einen Mietwagen mieten in Nicaragua? Ganz einfach: Nur auf den eigenen vier Rädern sind Sie so unabhängig, dass Sie das Land in Ihrem eigenen Rhythmus erkunden können. Sie entscheiden selbst, ob Sie morgens in der Hauptstadt Managua noch einen Kaffee mehr trinken und vielleicht eine Stunde später abfahren. Wie lange spazieren Sie am Lago de Nicaragua entlang? Besuchen Sie die Insel Ometepe inklusive ihrer zwei Vulkane? Vielleicht gefällt Ihnen die Landschaft so gut, dass Sie länger dort bleiben möchten?

Eine Mietwagenreise ermöglicht Ihnen all diese Freiheiten. Entdecken Sie unbedingt auch das Naturschutzgebiet Rio Indio Maiz: Die kreischenden Affen in den Baumkronen lassen sich von Ihnen genauso wenig beeindrucken wie Jaguar und Puma. Sogar Wildschweine gibt es hier! Am Abend wartet im Hotel ein für Sie reserviertes Zimmer.

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