Nicaragua Rundreisen vom Spezialisten
Ein Land voller Highlights
Gruppenreise Mundo Verde
ab CHF 5695.– / pro Person
ab San José bis Panama City
Highlights: Fahrt auf dem Panamerican Highway nach Granada, Beobachten Sie die Tier Artenvielfalt , Schnorcheln Sie...
15 Tage / 14 Nächte
Privatreise Mundo Verde
ab CHF 6995.– / pro Person
ab San José bis Panama City
Highlights: Fahrt auf dem Panamerican Highway nach Granada, Beobachten Sie die Tier Artenvielfalt, Schnorcheln Sie im...
15 Tage / 14 Nächte
Privatreise Märkte, Mayas und Vulkane
ab CHF 5130.– / pro Person
ab Guatemala City bis Managua
Highlights: Chichicastenango Markt, Copán Ruinen, Somoto Canyon, Granada & Vulkan Masaya
14 Tage / 13 Nächte
Zubucherreise Märkte, Mayas und Vulkane
Preis auf Anfrage
ab Guatemala City bis Managua
Highlights:
14 Tage / 13 Nächte
Badeferien in Nicaragua
Reisen Sie zu den schönsten Stränden in Nicaragua und erholen Sie sich vom stressigen Alltag
Flitterwochen in Nicaragua
Nicaragua eignet sich hervorragend, um romantische Flitterwochen zu verbringen
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