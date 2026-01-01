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Urwald in Nicaragua

Nicaragua Rundreisen vom Spezialisten

Ein Land voller Highlights

Wenn Sie in dem wunderschönen Land Nicaragua unterwegs sind, bietet es sich an, auch einmal einen Abstecher in die Nachbarländer zu planen. Geführte Rundreisen, die Sie auch nach Honduras in die Maya-Stadt Copán bringen und nach Antigua in Guatemala führen, zeigen Ihnen die ganze Schönheit und Vielfalt Zentralamerikas. Ergänzen Sie Ihre Nicaragua Rundreisen um eine Besichtigung der Vulkane in Costa Rica und einen Tag im dichten Regenwald von El Salvador! Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten und erleben Sie schon bald die schönsten Länder Zentralamerikas hautnah im Rahmen einer länderübergreifenden Nicaragua Rundreise!

Icon map15 Tage
Gruppenreise Mundo Verde
ab CHF 5695.– / pro Person
ab San José bis Panama City
Highlights: Fahrt auf dem Panamerican Highway nach Granada, Beobachten Sie die Tier Artenvielfalt , Schnorcheln Sie...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map15 Tage
Privatreise Mundo Verde
ab CHF 6995.– / pro Person
ab San José bis Panama City
Highlights: Fahrt auf dem Panamerican Highway nach Granada, Beobachten Sie die Tier Artenvielfalt, Schnorcheln Sie im...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map14 Tage
Privatreise Märkte, Mayas und Vulkane
ab CHF 5130.– / pro Person
ab Guatemala City bis Managua
Highlights: Chichicastenango Markt, Copán Ruinen, Somoto Canyon, Granada & Vulkan Masaya
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map14 Tage
Zubucherreise Märkte, Mayas und Vulkane
Preis auf Anfrage
ab Guatemala City bis Managua
Highlights:
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte

Badeferien in Nicaragua

Reisen Sie zu den schönsten Stränden in Nicaragua und erholen Sie sich vom stressigen Alltag

Flitterwochen in Nicaragua

Nicaragua eignet sich hervorragend, um romantische Flitterwochen zu verbringen

Kolonialstädte

Erkunden und bestaunen Sie aufregende und geschichtsträchtige Städte in Nicaragua

Kultur in Nicaragua

Mit uns erfahren Sie alles über die aufregende Kultur des Landes

Trekkings

Geführte Touren durch die schönsten Regionen in Nicaragua

Reiseinformationen

Alle Informationen für eine perfekte Reisevorbereitung

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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