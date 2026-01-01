Wer das Land mit einem Mietwagen erkunden möchte, sollte das Fahrzeug in der Hauptstadt oder direkt am Flughafen mieten. Mit den öffentlichen Bussen erreichen Reisende ebenfalls viele bekannte Anlaufstellen im Land. Damit ein Mietwagen genutzt werden kann, ist die Vorlage eines internationalen Führerscheins notwendig.