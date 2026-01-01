Nicaragua Kolonialstädte Reisen vom Spezialisten

Die als zweitgrösste Stadt Nicaraguas geltende Metropole Léon ist ein Ort voller Lebensfreude und bietet eine charmante Atmosphäre. Eine allgegenwärtige Geschichte und ein lebendiges Stadtbild machen Spaziergänge durch diese Metropole zu einem wahren Vergnügen. Zahlreiche Verkaufsstände, von denen viele leckere Speisen anbieten, sind für diesen Teil Nicaraguas genauso typisch wie die vielen Bauwerke aus längst vergangenen Zeiten.

Insbesondere die Kathedrale der Stadt, vor der sich das Grab des weit über die Grenzen von Nicaragua hinaus bekannten Dichters Ruben Dario befindet, ist ein Ort, dessen Besichtigung Sie bei einem Abstecher in diese Gegend Nicaraguas nicht verpassen sollten.

Prachtvolle Boulevards und viele Gebäude aus der Kolonialzeit verleihen der Stadt ein weltläufiges Flair, welches Sie sowohl bei Nicaraguanern als auch Besuchern sehr beliebt macht. Auch wenn die Spuren der Revolution in Léon an einigen Stellen noch sichtbar sind, beeindruckt die Stadt durch ein sehr harmonisches Gesamtbild. Seien Sie kurz entschlossen und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um eine unvergessliche Reise nach Nicaragua zu planen.