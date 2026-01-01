Nicaragua Kolonialstädte Reisen vom Spezialisten
Managua, Léon und Granada
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Beeindruckende Bauten und einmalige Atmosphäre
Ein abwechslungsreiches Erlebnis
Naturnah, einzigartig und einladend, so präsentiert sich Managua, die Hauptstadt Nicaraguas, in der Sie eine wunderschöne Zeit verbringen können. So beeindruckende Bauwerke wie das Casa Presidencial, von dem aus die Geschicke des Landes gelenkt werden, machen eine Stadtbesichtigung der Metropole zu einem kurzweiligen Ereignis, an welches Sie sich noch lange nach Ihrer Rückkehr aus Nicaragua erinnern werden. Vor allem die vielen kolonialen Bauten machen die Stadt zu einem Traumziel für Geschichtsinteressierte und werden Sie schnell in ihren Bann ziehen.
Ein Ort, den Sie bei Streifzügen durch die weitläufige Stadt nicht verpassen sollten, ist der Palast Palacio National de la Cultura, in dem ein sehenswertes Museum untergebracht ist.
Nicaragua – Geschichte hautnah erleben
Auf Nicaraguas geführten Rundreisen ist der idyllische und malerische Ort Masaya immer einer der Höhepunkte. Dies liegt in erster Linie daran, dass ihm viele Bauten aus der Zeit des Kolonialismus eine sehr angenehme Atmosphäre verleihen. Des Weiteren gilt die Stadt auch als Zentrum des Kunsthandwerks in Nicaragua und ist daher ein beliebtes Ziel von Nicaragua Reisenden.
Da auch das Umland der Stadt, welches von einem imposanten Vulkan geprägt wird, sehr interessant ist und unter anderem die Möglichkeit bietet, in einer nicht weit entfernten Lagune eine schöne Zeit zu haben, darf die Region auf keiner Nicaragua Mietwagenrundreise fehlen.
Ein Ort mit vielen Sehenswürdigkeiten
Ein weiterer Ort in Nicaragua, dessen Historie als Kolonialstadt dazu führt, dass er auch heute noch viel zu bieten hat, ist Granada. Wenn Sie auf Nicaragua Reisen eine ruhige und an Attraktionen reiche Region besuchen möchten, sind Sie in dieser Stadt genau richtig. Denn insbesondere dann, wenn Sie sich für präkolumbische Monumentalskulpturen interessieren, ist ein Stopp vor Ort ein Muss. Landschaftlich reizvoll und historisch interessant – so präsentiert sich das Land Nicaragua, das aus diesem Grund ein Ferienziel ist, welches sowohl von Kulturinteressierten als auch Anhängern von Badeferien geschätzt wird.
Badeferien in Nicaragua
Reisen Sie zu den schönsten Stränden in Nicaragua und erholen Sie sich vom stressigen Alltag
Flitterwochen in Nicaragua
Nicaragua eignet sich hervorragend, um romantische Flitterwochen zu verbringen
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