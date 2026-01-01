Nicaragua Rundreisen vom Spezialisten
Massgeschneiderte Ferien in Nicaragua
Natur und Kultur in Nicaragua
Entdecken Sie was das Land zu bieten hat
Nicaraguas üppige Natur lockt mit ihrer bunten Fülle und einzigartigen Highlights. Ihre ortskundige Reiseleitung kennt die spektakulärsten und interessantesten Destinationen des Landes. Eine der Besonderheiten Nicaraguas ist Ometepe, die inmitten eines riesigen Sees liegende, weltweit grösste Süsswasserinsel. Bei einer Wanderung in der Nähe des Vulkans Maderas haben Sie Gelegenheit, die einzigartige Landschaft hautnah zu erleben. Einen umfassenden Eindruck von der lokalen Kultur erhalten Sie bei einer Fahrt ins Hochland und dem Besuch einer Kaffee- oder Tabakplantage.
Wir bieten Ihnen verschiedene themenorientierte Nicaragua Rundreisen, aber auch zahlreiche interessante länderübergreifende Rundreisen an, auf denen Sie einen Einblick in Land und Leute gewinnen und ein wundervolles Nicaragua-Erlebnis geniessen.
Badeferien in Nicaragua
Reisen Sie zu den schönsten Stränden in Nicaragua und erholen Sie sich vom stressigen Alltag
Flitterwochen in Nicaragua
Nicaragua eignet sich hervorragend, um romantische Flitterwochen zu verbringen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen