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Insel Ometepe in Nicaragua

Nicaragua Rundreisen vom Spezialisten

Massgeschneiderte Ferien in Nicaragua

Nicaragua Reisen führen Sie in ein Land, das noch immer so etwas wie ein Geheimtipp ist. Zum Glück möchte man sagen, denn so haben Sie die Möglichkeit, das schöne Land in seiner ganzen Authentizität und Ursprünglichkeit zu erleben. Geniessen Sie auf geführten Rundreisen die atemberaubenden Naturschönheiten und kulturellen Highlights von Nicaragua. Bei einem Bummel durch die kleinen Gassen von León oder Granada mit ihren zahlreichen hübsch restaurierten Klöstern und Kirchen erschliesst sich Ihnen der koloniale Charme dieser bezaubernden Städte am besten.

Aber Nicaragua hat noch viel mehr zu bieten! Nehmen Sie Kontakt zu unseren kompetenten Spezialisten auf. Sie freuen sich darauf, Ihnen eine massgeschneiderte Reise ganz nach Ihrem Geschmack zusammenzustellen.

Nicaragua Inland Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Nicaragua Länderübergreifende Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Natur und Kultur in Nicaragua

Entdecken Sie was das Land zu bieten hat

Nicaraguas üppige Natur lockt mit ihrer bunten Fülle und einzigartigen Highlights. Ihre ortskundige Reiseleitung kennt die spektakulärsten und interessantesten Destinationen des Landes. Eine der Besonderheiten Nicaraguas ist Ometepe, die inmitten eines riesigen Sees liegende, weltweit grösste Süsswasserinsel. Bei einer Wanderung in der Nähe des Vulkans Maderas haben Sie Gelegenheit, die einzigartige Landschaft hautnah zu erleben. Einen umfassenden Eindruck von der lokalen Kultur erhalten Sie bei einer Fahrt ins Hochland und dem Besuch einer Kaffee- oder Tabakplantage.

Wir bieten Ihnen verschiedene themenorientierte Nicaragua Rundreisen, aber auch zahlreiche interessante länderübergreifende Rundreisen an, auf denen Sie einen Einblick in Land und Leute gewinnen und ein wundervolles Nicaragua-Erlebnis geniessen.

Badeferien in Nicaragua

Reisen Sie zu den schönsten Stränden in Nicaragua und erholen Sie sich vom stressigen Alltag

Flitterwochen in Nicaragua

Nicaragua eignet sich hervorragend, um romantische Flitterwochen zu verbringen

Kolonialstädte

Erkunden und bestaunen Sie aufregende und geschichtsträchtige Städte in Nicaragua

Kultur in Nicaragua

Mit uns erfahren Sie alles über die aufregende Kultur des Landes

Trekkings

Geführte Touren durch die schönsten Regionen in Nicaragua

Reiseinformationen

Alle Informationen für eine perfekte Reisevorbereitung

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