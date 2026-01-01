Höhepunkte Nicaragua ab Managua

1 . Tag Managua Nach Ihrer Ankunft am Flughafen von Managua werden Sie von einem Vertreter des Stadthotels in Empfang genommen und mit weiteren Gästen ins Hotel gebracht. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Das Hotel verfügt über einen Pool und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Restaurants und Einkaufszentren.

2 . Tag Managua – Insel Ometepe Am Morgen fahren Sie von Managua nach San Jorge, von wo aus Sie die Fähre zur Insel Ometepe im riesigen Nicaraguasee nehmen. Schon hier erwartet Sie ein spektakulärer Blick auf die Vulkaninsel. Dort angekommen unternehmen Sie eine Schnuppertour über die Insel mit ihren zwei Vulkanen. Weiter geht es zur sagenumwobenen Charco Verde, einer grünen Lagune bei der Sie auf einem Spaziergang die dortige, einzigartige Flora und Fauna kennenlernen. Ein weiterer Höhepunkt der Insel sind die präkolumbianischen Steinfiguren und Petroglyphen von Alta Gracia, die Sie besuchen. Am Strand von Playa Santa Domingo haben Sie etwas Zeit, um im Nicaraguasee zu baden. Nach einem erlebnisreichen Tag auf der Insel Ometepe fahren Sie zu Ihrem Hotel. Ein Abendessen rundet den Tag ab.

3 . Tag Granada – Vulkan Masaya Zurück auf dem Festland geht es zunächst auf der Panamericana nach Granada. Dort unternehmen Sie eine Stadtbesichtigung in einer der für Granada so typischen Pferdekutschen. Unterwegs steigen Sie immer wieder aus und besichtigen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt zu Fuss. Vom Glockenturm der Kirche La Merced lassen sich die wohl spektakulärsten Fotos von Granada schiessen. Gegen Abend machen Sie sich auf den Weg zu einem ganz besonderen Highlights dieser Reise. Sie fahren zum aktiven Vulkan Masaya, dessen Leuchten und Glühen aus dem Krater in der Abenddämmerung besonders gut zur Geltung kommt.

4 . Tag Vulkan Mombacho, Finca San Pedro und Isletas-Inseln Granada liegt am Fusse des nicht aktiven Vulkans Mombacho, den Sie heute besuchen. Von dort aus haben Sie eine spektakuläre Aussicht auf Granada und den Nicaraguasee. In einem Eco Movil geht es hinauf zum Gipfel des Vulkans. Im Nebelwaldreservat um den Krater herum, unternehmen Sie eine sehr lehrreiche Wanderung, bei der Sie Tiere und Pflanzen dieses speziellen Lebensraums kennenlernen. Auf der Rückfahrt nach Granada machen Sie Halt auf der Finca San Pedro, auf der einheimische Produkte wie Drachenfrucht, Zitrusfrüchte, Vanille und viele weitere Arten exotischer Nutzpflanzen angebaut werden. Auf einem geführten Rundgang lernen Sie sehr viel Wissenswertes über die Anbau dieser Produkte Nicaraguas. Am späten Nachmittag unternehmen Sie noch eine Bootsfahrt durch die Isletas, eine Ansammlung kleiner Lava-Inseln inmitten des Nicaraguasees. Die Isletas sind vor allem für ihren einzigartigen Vogelreichtum bekannt. Am Abend steht ein Abendessen in Granada auf dem Programm.

5 . Tag Granada – León Fahrt in die Kolonialstadt León, die als Wiege der Revolution und für ihre zahlreichen Poeten und Schriftsteller bekannt ist. Auf dem Stadtrundgang besichtigen Sie die Kathedrale, das Museum Rúben Darío, das Kunstmuseum Gurdián-Ortiz und das Museum der Legenden. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Unternehmen Sie zum Beispiel einen Ausflug zum Vulkan Cerro Negro (optional).Während des gut einstündigen Aufstiegs ist die ausgestrahlte Wärme des aktiven Cerro Negros gut zu spüren. Für Abenteuerlustige besteht die Möglichkeit für ein besonderes Erlebnis: Sandboarding, auf dem Holzbrett den Vulkan hinunter.

6 . Tag León Viejo – Managua Transfer ins Hotel oder zum Internationalen Flughafen in Managua.