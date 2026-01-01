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Schöner Pool in Nicaragua 

Nicaragua Hotels vom Spezialisten

Luxus, Komfort und traumhafte Sonnenuntergänge

Sie möchten die Karibik in ihrem Ursprung erleben? Dann sollten Sie Ferien in Little Corn machen. Hier kennt jeder jeden und daher sprechen sich die Einwohner allesamt mit dem Vornamen an. Massentourismus werden Sie hier garantiert nicht vorfinden! Sie dürfen sich auf palmengesäumte Sandstrände, freundliche und gelassene Menschen und natürlich auf komfortable Hotels freuen. Geniessen Sie die Ruhe und lehnen Sie sich entspannt zurück. Mit einem frischen Cocktail und einem guten Buch in der Hand beobachten Sie den Sonnenuntergang.

Direkt vor der Haustüre finden Sie einzigartige und wunderschöne Korallenriffe. Bei einem Tauchgang treffen Sie mit Sicherheit auf Ammenhaie und Rochen. In Little Corn werden auch Sie sich sofort wie im Paradies fühlen! Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten für Ferien in Nicaragua nach aktuellen Angeboten.

Hotel nach Regionen

Corn Islands

Emerald Coast

Granada

Léon

Managua

San Juan del Norte

San Jaun del Sur

Vulkan Masaya Nationalpark

Kolonialstädte haben einen modernen Anstrich erhalten

Ferien zwischen Tradition und Moderne

Nicaragua befindet sich in einem Umbruch, internationaler Tourismus ist noch kaum zu finden. Dennoch können wir Ihnen Ferien in diesem wunderschönen Land nur empfehlen. Die Kolonialstädte Managua oder Granada werden Sie begeistern. Tradition spielt hier eine wichtige und bedeutende Rolle, dennoch haben diese Städte einen neuen und somit modernen Anstrich bekommen. Besonders Granada öffnet sich mit seinen zahlreichen Restaurants und luxuriösen Hotels den Feriengästen. Unsere Spezialisten kennen die Reiseregionen meist aus eigener Erfahrung und sind mit der Umgebung und den Hotels vertraut.

Lassen Sie sich einfach beraten und freuen Sie sich auf entspannte oder auch actionreiche Tage auf unseren Nicaragua Reisen.

Badeferien in Nicaragua

Reisen Sie zu den schönsten Stränden in Nicaragua und erholen Sie sich vom stressigen Alltag

Flitterwochen in Nicaragua

Nicaragua eignet sich hervorragend, um romantische Flitterwochen zu verbringen

Kolonialstädte

Erkunden und bestaunen Sie aufregende und geschichtsträchtige Städte in Nicaragua

Kultur in Nicaragua

Mit uns erfahren Sie alles über die aufregende Kultur des Landes

Trekkings

Geführte Touren durch die schönsten Regionen in Nicaragua

Reiseinformationen

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