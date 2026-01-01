Nicaragua Trekkings Reisen vom Spezialisten

Traumhafte Strände und imposante Vulkane prägen das schöne Land Nicaragua, in dem eine herausragende Natur darauf wartet, von Ihnen entdeckt zu werden. Wenn Sie es lieben, in Ihren Ferien aktiv zu sein und fremde Gebiete zu Fuss zu erschliessen, sind Sie in Nicaragua genau richtig. Vor allem das Landesinnere von Nicaragua mit seiner Vulkankette ist ein Gebiet, welches für abwechslungsreiche Aktivreisen wie Trekking gemacht zu sein scheint. Sehr beeindruckend ist zum Beispiel der Masaya, der zwar nur 635 Meter hoch ist, aber durch sein imposantes Erscheinungsbild viele Besucher anlockt.

Dies liegt aber auch an der gleichnamigen Stadt zu seinen Füssen, die bekannt ist für ihre vielen Kunsthandwerker. Besuchen Sie schon bald Nicaragua und lassen Sie sich von unseren Spezialisten Ihre Nicaragua Mietwagenreise zusammenstellen.