Pinolero Total ab Managua

1 . Tag Managua – León Abholung im Hotel und kurze City-Tour durch Nicaraguas Hauptstadt. Geniessen Sie den Ausblick vom Loma de Tiscapa, dem Hausberg der Stadt. Die Reise führt Sie heute nach León. Auf dem Weg dorthin Besuch der zum UNESCO Weltkulturerbe erklärten Ruinen von León Viejo.

2 . Tag León – Vulkan Cerro Negro Der Tag beginnt mit einem Rundgang durch die zweitälteste Stadt des Landes. Erfahren Sie Wissenswertes zu der historisch bedeutenden Stadt, der Wiege der Revolution, und besuchen Sie dabei die grösste Kathedrale Mittelamerikas. Am Nachmittag geht’s weiter zum Vulkan Cerro Negro. Der knapp 1-stündige Aufstieg lohnt sich, Sie werden mit einer atemberaubenden Aussicht auf die gesamte Vulkanlandschaft belohnt. Im Anschluss folgt «Action pur»: Sandboarding! Auf dem Brett den Vulkanschotter hinunter, ein einmaliges Erlebnis.

3 . Tag León – Estelí Am Morgen fahren Sie nach Chichigalpa, vorbei am grössten aktiven Vulkan des Landes, dem San Cristobal. Dort besuchen Sie die Fabrik des legendären Rums Flor de Caña, wo Sie einen Einblick in die Rumherstellung bekommen. Eine anschliessende Kostprobe darf natürlich dabei nicht fehlen. Weiterfahrt nach Estelí, welches für seinen Tabakanbau bekannt ist. Besuch einer Zigarrenfabrik, in der hochwertige, nicaraguanische Zigarren hergestellt und gedreht werden. Übernachtung in Esteli

4 . Tag Kaffeefinca Am Morgen geht es zu Ihrem heutigen Tagesziel, nach Matagalpa. Unternehmen Sie eine interessante Kaffeetour auf der hoteleigenen Finca. Geniessen Sie anschliessend die Abgeschiedenheit und Ruhe der im Wald gelegenen Lodge und den Rest des Tages, der Ihnen zur freien Verfügung steht.

5 . Tag Matagalpa – Isletas – Granada Heute geht es nach Granada. Auf dem Weg dorthin machen Sie Halt in Catarina und können einen fantastischen Ausblick über den riesigen Nicaraguasee geniessen. Anschliessend besuchen Sie das für seine Töpferarbeiten bekannte Dorf San Juan de Oriente. In Granada angekommen, steigen Sie aufs Boot für eine Fahrt durch die Isletas, eine Ansammlung kleiner Lava-Inseln im Nicaraguasee.

6 . Tag Granada – Vulkan Masaya Heute steht zunächst die Besichtigung der ältesten Kolonialstadt Lateinamerikas auf dem Programm. Mit der Pferdekutsche fahrend Sie durch die malerischen Gassen der historischen Altstadt Granadas. Am Nachmittag erwartet Sie ein besonderes Highlight: die Fahrt zum Kraterrand des Vulkans Masaya, dessen glutrote Lava in der Abenddämmerung besonders beeindruckend spritzt und brodelt.

7 . Tag Granada – Charco Verde Fahrt über die berühmte Panamericana nach San Jorge, wo Sie auf die Fähre zur Vulkaninsel Ometepe umsteigen. Sie besuchen heute das Naturreservat Charco Verde, eine dunkelgrüne Lagune innerhalb üppiger Natur.

8 . Tag Isla Ometepe Erkunden Sie heute ganz individuell oder zusammen mit Ihrem Guide die sehr abwechslungsreiche Insel. Geniessen Sie das süsse Nichtstun am Strand, buchen Sie eine Vulkanbesteigung oder Tour zu den mystischen Steinfiguren und Petroglyphen von Alta Gracia (Ausflüge optional).

9 . Tag Isla Ometepe – San Juan del Sur Bevor Sie die Insel verlassen Besuch des El Ceibo Museums mit seiner reichen Sammlung an präkolumbianischen Ausgrabungsstücken. Mit der Fähre geht es zurück ans Festland und weiter nach San Juan del Sur am pazifischen Ozean.

10 . Tag San Juan del Sur Heute können Sie den Strand nach Lust und Laune geniessen. Oder Sie unternehmen eine der angebotenen Tagestouren wie z. B. Sportfischen, Tauchen oder Schnorcheln. Gerne zeigt Ihnen der Guide auch die Umgebung des Ortes. Die Restaurants am Strand sind bekannt für Meeresfrüchte und internationale Küche.

11 . Tag San Juan del Sur – Managua Transfer zurück nach Managua.