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Little Corn Island, Nicaragua

Nicaragua Badeferien

Am Strand schöne Sonnenuntergänge bewundern

Die herrlichen Strände Nicaraguas gehören zu den schönsten in Mittelamerika und beeindrucken häufig durch ihre Weitläufigkeit. Egal, ob Sie Ihre Nicaragua Rundreise an der Pazifikküste oder in dem der Karibik zugewandten Teil des Landes beginnen, die traumhaften Sandstrände werden Sie begeistern. Die Strände von Nicaragua üben aber nicht nur tagsüber eine einzigartige Faszination aus, da man dann an ihnen baden kann, sondern auch abends, wenn die Sonne untergeht. Denn sowohl Einheimische als auch Besucher lieben es, die Sonnenuntergänge an einem schönen Strand zu verfolgen.

Am entspanntesten funktioniert dies, wenn Sie eine der zahlreichen Strandbars aufsuchen und dort mit einem leckeren Drink in der Hand das Schauspiel der untergehenden Sonne verfolgen. In manchen Orten, wie in San Juan del Sur, wird die Beobachtung der Sonnenuntergänge regelrecht zelebriert und ist ein festes Ritual, welches jeden Abend etliche Menschen begeistert. Lassen Sie den grauen Alltag hinter sich und sprechen Sie noch heute mit unseren Spezialisten, um schon bald an einem der Strände Nicaraguas zu liegen.

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Entspannte Badeferien in Nicaragua geniessen

Entspannt in der Hängematte liegen – Nicaraguas Strände

Ein beliebter Zwischenstopp auf Nicaragua Reisen ist ein Aufenthalt in der Gegend rund um die Strände Playa Majagual und Playa Gigante, welche sich am Pazifik befinden. Zahlreiche berühmte Bars und Restaurants machen die Region zu einer Gegend, in der Sie perfekt entspannen können, nachdem Sie den Tag an einem der herrlichen Strände der Umgebung verbracht haben.

Aufgrund idealer Bedingungen fühlen sich Surfer in diesem Teil von Nicaragua sehr wohl und tragen dazu bei, dass sich das Umfeld dort durch eine lockere Atmosphäre auszeichnet. Falls Sie während Ihres Aufenthaltes in Nicaragua surfen möchten, sind Sie in dieser Gegend genau richtig.

Nicaragua Ferien – ein Geheimtipp für Geniesser

Ein Schauspiel der besonderen Art an den Stränden Nicaraguas bieten die in dem Land weit verbreiteten Meeresschildkröten. Wenn Sie diese interessanten Meeresbewohner bei ihrer Eiablage aus der Nähe betrachten möchten, sollten Sie dies nicht auf eigene Faust tun, sondern sich einer der vielen Touren mit erfahrenen Guides anschliessen. Erkunden Sie während Ihrer Nicaragua Ferien auch die traumhaft schönen Corn Islands, auf denen Sie karibisches Feeling pur erwartet. Diese nicht zu überlaufenen Inseln sind insbesondere dann empfehlenswert, wenn Sie Erholung und Entspannung suchen.

Zentralamerika von seiner schönsten Seite kennenlernen

Feinsandige Strände und ein in zartem Blau schimmerndes Meer machen Nicaraguas Küsten zu einem Ferienziel der Extraklasse, an dem anspruchsvolle Reisende gerne und lange verweilen. Aus diesem Grund gibt es neben vielen sehr malerischen Fischerdörfern in diesem Gebiet auch einige herausragende Unterkünfte. Egal, ob Sie sich für eines von Nicaraguas Hotels entscheiden oder doch lieber die Atmosphäre in Nicaraguas Resorts bevorzugen, so oder so können Sie sich auf sehr geruhsame Ferien in einem grossartigen Umfeld freuen.

Ein Besuch Nicaraguas ist ein traumhaftes Erlebnis, welches es Ihnen ermöglicht, ein sehr interessantes Land mit vielen Highlights kennenzulernen. Wenn Sie das Lebensgefühl dieser Weltregion zu schätzen wissen, werden Sie Nicaragua und seine sehr sympathischen Bewohner lieben.

Badeferien in Nicaragua

Reisen Sie zu den schönsten Stränden in Nicaragua und erholen Sie sich vom stressigen Alltag

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