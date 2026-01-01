Nicaragua Aktiv ab Managua

1 . Tag Managua – León Sie werden nach der Ankunft in Managua am Flughafen erwartet und fahren in die eindrucksvolle Kolonialstadt Leon.

2 . Tag León – Vulkan Telica Heute erwartet Sie nach kurzer Anfahrt zum Vulkan Telica, wo Sie durch ländliches Anbaugebiet wandern und Sie bei der Ankunft am Krater ein spektakuläres Schauspiel erwartet. Unheimliche, tosende Geräusche dringen aus den Tiefen des Kraters, Dämpfe steigen auf und tauchen die pittoreske Szenerie in ein mystisches, diffuses Licht. Anschliessend wandern Sie zurück es folgt ein Rundgang durch die zweitälteste Stadt des Landes. Erfahren Sie Wissenswertes zu der historisch bedeutenden Stadt und die Wiege der Revolution.

3 . Tag Sandboarding – Matagalpa Am Morgen starten Sie zu einem Ausflug zum jüngsten Vulkan Nicaraguas, dem Cerro Negro. Es handelt sich um einen ca. einstündigen Aufstieg über Vulkanasche. Eine mittlere bis gute körperliche Kondition ist für diese Wanderung erforderlich. Oben angelangt, besteigen Sie in Holzbrett, wo Sie die Vulkanasche hinunter rodeln. (Sandboarding). Ein unvergessliches Erlebnis. Anschliessend folgt die Weiterfahrt nach Matagalpa.

4 . Tag Aguas del Arenal Am Morgen erfolgt eine schöne Wanderung am Cerro Arenal. In diesem perfekten Anbaugebiet für hochwertigen Kaffee darf natürlich eine kleine Kaffeetour nicht fehlen. Erfahren Sie viel interessantes über den Anbauprozess und die Verarbeitung des Kaffees. Abgerundet wird dieser Tag von einer kleinen Nachtwanderung, die ideal ist, um die nächtlichen Wildtiere zu beobachten.

5 . Tag Matagalpa – Isletas – Granada Heute geht es nach Granada. Nach Ihrer Ankunft starten Sie einen Rundgang durch die eindrucksvolle Kolonialstadt Granada, wo Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt beeindrucken werden. Am Nachmittag steigen Sie aufs Boot für eine Fahrt durch die Isletas, eine Ansammlung kleiner Lava-Inseln im Nicaraguasee.

6 . Tag Granada – Vulkan Mombacho Nach dem Frühstück fahren sie zum Vulkan Mombacho. Mit seinem aztekischen Namen, der übersetzt "steiler Berg" bedeutet, macht der Mombacho-Vulkan seinem Namen alle Ehre. Sein 1344 Meter hoher Gipfel ragt über Nicaraguas Kolonialstadt Granada auf. Anschliessend wandern Sie auf dem El-Puma-Weg durch den Nebelwald, der eine gute körperliche Kondition erfordert. Nach der etwa 4-stündigen Wanderung geht es wieder mit dem Transport zum Fuss des Vulkans, von wo Sie ins wunderschöne Granada zurückkehren. Auf dem Weg zurück besuchen Sie den Vulkan-Nationalpark von Masaya. Am Kraterrand stehend, sehen Sie wenige 100 Meter unter Ihnen die brodelnde und fauchende, glutrote Lava dieses aktiven Vulkans.

7 . Tag Granada – Insel Ometepe Fahrt über die berühmte Panamericana nach San Jorge, wo Sie auf die Fähre zur Vulkaninsel Ometepe umsteigen. Diese beschauliche Insel können Sie in den folgenden Tagen entdecken. Am Nachmittag machen sie sich auf zum Playa Mango. Hier besteigen Sie Kajaks und fahren am Seeufer entlang zur Mündung des Feuchtgebiet Istian. Sie schlängeln sich durch die Kanäle landeinwärts und beobachten Reiher und andere Vogelarten von nächster Nähe.

8 . Tag Isla Ometepe Auf dem heutigen Ausflug erhalten Sie einen Blick auf die Geschichte der Ureinwohner. Beeindruckende Petroglyphen sind Zeitzeugen einer längst verflossenen Zeit. Es geht weiter zum Maderas-Vulkan bis Sie die Aussichtsplattform erreichen. Von hier eröffnet sich Ihnen ein atemberaubender Blick auf den Vulkan Concepcion und den Nicaragua See. Nachdem Sie nach 2-3 Stunden wandern wieder unten angekommen sind, bietet sich ein Besuch im Thermalbad Ojo de Agua an. Geniessen Sie die Zeit in den Becken des Thermalbads und lassen Sie den Tag entspannt ausklingen.

9 . Tag Isla Ometepe – Managua Bevor Sie die Insel verlassen besuchen Sie das El Ceibo Museums mit seiner reichen Sammlung an präkolumbianischen Ausgrabungsstücken. Mit der Fähre geht es zurück ans Festland und weiter nach mit einem Abstecher nach Niquinohomo, die die Geburtsstadt des Revolutionsführer Sandinos zur Finca San Pedro. Nach der Ankunft in der Hauptstadt Managua erfolgt noch eine kleine Stadtrundfahrt und zum Loma de Tiscapa, dem Hausberg der Stadt, von wo Sie eine wunderbare Aussicht haben und das ganze Ausmass Managuas überblicken können.

10 . Tag Managua Im Laufe des Tages erfolgt der Transfer zum internationalen Flughafen.