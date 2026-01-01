Nicaragua Komplett ab Managua

1 . Tag Managua Sie werden am Flughafen von Managua erwartet und zu Ihrer Unterkunft gefahren.

2 . Tag León – Vulkan Cerro Negro Abholung im Hotel und Fahrt zur eindrucksvollen Kolonialstadt Leon. Nach der Ankunft erfolgt ein Stadtrundgang, wo Sie die berühmte Kathedrale besichtigen. Vom Dach der Kathedrale haben Sie eine tolle Aussicht auf die Stadt.

3 . Tag León – Naturreservat Juan Venado Heute geht es weiter zum Cerro Negro, wo Sie mit einer atemberaubenden Landschaft belohnt werden. Es folgt "Action pur" Sandboarding! Auf dem Brett den Vulkanschotter hinunter, ein einmaliges Erlebnis. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Mangroven Bootstour im Naturreservat Juan Venado.

4 . Tag Leon – Esteli Ihre Reise geht weiter in den Norden Nicaraguas nach Esteli. Auf dem Weg erleben Sie die heissen Quellen von San Jacinto und seine blubbernden vulkanischen Schlammlöchern. Es folgt eine folgt eine kleine Wanderung im Reserbat Jalacate, wo Sie den Eremit des Don Alberto kennenlernen, der vor allem die nicaraguanische Kultur präsentiert. Die Fahrt geht weiter nach Esteli.

5 . Tag Esteli – Matagalpa Heute besuchen Sie eine Zigarrenfabrik bei Esteli. Nach der Besichtigung geht es weiter nach Matagalpa. Erleben Sie das perfekte Anbaugebiet für hochwertigen Kaffee und geniessen Sie die Idylle der Selva Negra.

6 . Tag Kaffeetour Heute unternehmen Sie eine kleine Kaffeetour bevor Ihre Reise nach Juigalpa weitergeht. Auf dieser Tour lernen Sie viel mehr als nur den Kaffeeprozess kennen, sondern auch viel über den Standort, das Klima und die Topografie. Am Nachmittag fahren Sie nach Juigalpa, wo Sie die Nacht verbringen.

7 . Tag Juigalpa – Solentiname Nach dem Frühstück geht es auf den Weg zum Hafen Rio San Juan. Hier wartet das Privat-Boot auf Sie, womit Sie zu den Solentiname Inseln gelangen. Dieses Archipel am südlichen Ende des Nicaraguasee ist als Nistplatz für tausende von Zugvöglern bekannt.

8 . Tag Solentiname – Guacimo Lodge Noch bevor der Tag erwacht, machen sie mit Ihrem Reiseleiter eine halb stündige Wanderung zu einer Aussichtsplattform. Von hier können sie bei gutem Wetter einen wunderschönen Sonnenaufgang geniessen. Nach dem Frühstück geht es weiter zum Fluss San Juan, wo die Reise mit dem Boot weiter geht nach San Carlos, wo Sie ein Vertreter der Guacimo Lodge erwartet.

9 . Tag Kayak Tour Nach dem Erwachen des Dschungels fahren Sie mit dem Kajak den Fluss San Juan abwärts. Beobachten Sie die Wildtiere sowie die Einheimischen, die mit ihren Cayucos in die kleinen Gemeinden ins Landesinneren ziehen. Diesen ereignisreichen Tag schliessen nach Sonnenuntergang mit einer Nachttour in einem privaten Boot ab.

10 . Tag Guacimo Lodge – Granada Am Morgen verlassen Sie diese traumhafte Kulisse. Sie fahren wieder stromaufwärts mit dem öffentlichen Boot und zurück nach San Carlos, von wo es weiter nach Granada geht.

11 . Tag Vulkan Mombach – San Carlos Heute besuchen Sie den nicht aktiven Vulkan Mombacho. In einem Eco Movil geht es hinauf zum Gipfel des Vulkans. Es folgt eine leichte Wanderung im Nebelwald. Wieder am Fuss des Vulkans angekommen folgt die Besichtigung der Finca San Pedro, auf der einheimische Produkte wie Drachenfrucht, Zitrusfrüchte und Vanille und viele weitere Arten exotischer Nutzpflanzen angebaut werden.

12 . Tag Granada Isletas Am Vormittag unternehmen Sie eine Stadtbesichtigung der wunderbaren Stadt Granada. Am Nachmittag fahren sie an das Ufer des Nicaraguasees, wo Sie eine ca. 1-stündige Bootsfahrt durch die Las Isletas, welche durch Vulkanausbrüche entstanden sind, unternehmen, wo Sie zahlreiche Vogelarten beobachten können.

13 . Tag Granada – Isla Ometepe Heute fahren Sie zur Insel Ometepe. Nach der abenteuerlichen Überfahrt unternehmen Sie am Nachmittag eine Kajak Tour und es geht zur Mündung des Feuchtgebiet Istan. Beobachten Sie die einzigartige Tierwelt und geniessen Sie die Fauna und Flora.

14 . Tag Vulkan Maderas Besteigen Sie heute den Vulkan Maderas, von deren Aussichtsplattform eine atemberaubenden Blick auf den Nicaraguasee und den Vulkan Conception bietet.

15 . Tag Isla Ometepe – Managua Besuchen Sie am Vormittag das Naturreservat Chaco Verde. Anschliessend folgt die Fahrt zurück nach Managua.